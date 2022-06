CoD Warzone ändert große Map Caldera radikal – Bringt beliebten Schauplatz von Verdansk zurück

Die große Karte Caldera muss sich seit dem Release im Dezember 2021 viel Kritik anhören. Call of Duty: Warzone hat sich das Feedback zu Herzen genommen und baut die Karte mit Season 4 / 2022 großzügig um. Sogar Verdansk-Flashbacks wurden bereits entdeckt.

Wie ändert sich Caldera? Am 22. Juni startet die neue Season 4 in Call of Duty: Warzone. Der nächste Content-Zyklus bringt mit Fortune’s Keep eine neue kleine Map ins Spiel, doch auch an der großen Karte Caldera wird ordentlich geschraubt.

Call of Duty schreibt dazu auf Twitter:

Neue Mikro-Schauplätze und mehr Loot

Geheime unterirdische Söldnergewölbe

50 % weniger Vegetation & bessere Sicht

Viele weitere Überraschungen

CoD Warzone: Season 4 bringt eine neue Map – Alle Infos zum Start, Content und Leaks

Die Übersichts-Karte von Caldera nach der Überarbeitung wurde ebenfalls geteilt:

Wie ändert sich die Map? Abgesehen von der kurzen Beschreibung der geplanten Änderung wissen wir noch nicht viel über die Anpassungen.

Allerdings haben aufmerksame User bereits einen sehr interessanten Spot entdeckt, der für nostalgische Gefühle sorgt.

Der sehr beliebte Bereich „Storage Town“ aus Verdansk kehrt zurück und bekommt auf Caldera seine eigene Version. Storage Town war auf der alten Map bekannt für viel Action, Loot und spannende Kämpfe. Der Bereich findet sich dann östlich auf Caldera.

Was sagen Spieler dazu? Wie üblich schütten unzufriedenen Spieler ihr Wünsche für Updates unter dem Tweet aus (via twitter.com). Sprechen Kommentatoren über die Map-Anpassungen, ist die Stimmung jedoch positiv. Viele bekannte Spieler und Content Creator äußern sich zum Thema:

@xUnrational – Warzone-Profi: „Das hört sich fantastisch an“

@CouRageJD – Content Creator: „Ja! 50 % weniger Vegetation ist sooooo gut. Hab schon danach gefragt, als ich die Map vor einem Jahr das erste Mal testen durfte. Stark.“

@JGODYT – Warzone-Experte: „Es wird einfach immer besser und besser.“

Warzone hatte Anfang des Jahres große Probleme mit Fehlern im Spiel und die neue große Map kam bei vielen Fans nicht gut an. Doch seit der Season 2 / 2022 geht es bergauf – es gab sehr viele Updates, Neuerungen und Verbesserungen am kostenlosen Battle Royale.

Dass Warzone damals solche Probleme hatte, lag an einer fundamentalen Fehleinschätzung seitens der Entwickler. Wollt ihr mehr dazu wissen, schaut hier vorbei: Der eine Fehler, den CoD Warzone gemacht hat und der jetzt viele Spieler kostet.

Gern lesen wir aber auch eure Meinung zum Thema in den Kommentaren.