CoD Warzone: Season 4 bringt eine neue Map – Alle Infos zum Start, Content und Leaks

Call of Duty: Warzone steht kurz vor dem Start der neuen Season 4 / 2022 – am 22. Juni könnte es losgehen. Sicher ist schon, dass eine neue Map ins Spiel. Was sonst bisher bekannt ist und was Leaks bereits vermuten, sammeln wir für euch auf MeinMMO.

Das kostenlose Battle Royale Call of Duty: Warzone versteht sich als Service-Game und bringt über Live-Seasons alle paar Wochen neue und kostenfreie Inhalte ins Spiel. Als Nächstes steht die 4. gemeinsame Season mit Call of Duty: Vanguard auf dem Plan.

Bisher ist noch nicht viel über Season 4 / 2022 bekannt, doch das Highlight wurde bereits vorgestellt: Warzone bekommt eine brandneue Map, die etwas größer als Rebirth Island sein soll.

Was ihr sonst zum Update wissen müsst, welche Inhalte die neue Season 4 bringt und wie viel Leaks bereits verraten, erfahrt ihr hier.

Bitte beachtet: Einige Informationen im Artikel basieren auf Leaks, Gerüchten oder Vermutungen. Wir beschreiben die Stellen entsprechend. Nehmt diese Infos mit einer gewissen Skepsis – Dinge können sich im Entwicklungsverlauf ändern oder die Leaks können auch schlicht falsch sein.

CoD Warzone: Season 4 / 2022 – Infos zum Update

Wann kommt Season 4? Call of Duty hat noch keinen offiziellen Start-Termin veröffentlicht. Doch der Battle Pass der Season 3 endet abends, am 22. Juni. Oft startet dann auch die neue Season, in Warzone vielleicht auch einen Tag später.

Wie groß wird das Update? Dazu gibt es ebenfalls noch keine Angaben. Da möglicherweise eine neue Map zum Start kommt, könnte der Download größer ausfallen – bis zu 20 GB oder mehr sind drin.

Kommt die neue Map „Fortune’s Keep“ erst später in der Season, fällt der Download deutlich kleiner aus.

Gibt es einen Pre-Load? Eigentlich stellte Warzone in Vergangenheit fast immer einen Pre-Load für die Season-Updates bereit. Doch Season 3 und Mid-Season 3 kamen beide ohne Pre-Load. Aktuell ist deshalb völlig unklar, ob Season 4 wieder die Möglichkeit bietet.

Wie steht’s mit einem Trailer oder der Roadmap? Zum Zeitpunkt des Artikels gibt es weder einen Trailer, noch eine Roadmap. Wir binden euch die Infos ein, sobald sie online sind.

Was ist mit CoD: Vanguard? Auch der aktuelle Premium-Titel geht in die Season 4 und bekommt neuen Inhalte. Bisher gibt es jedoch auch hier keine weiteren Details.

Allerdings gab es in letzter Zeit viele Infos zum neuen Modern Warfare 2, dem CoD 2022. Bei Interesse schaut doch mal hier vorbei:

CoD Warzone: Season 4 / 2022 – Neue Map und Content

Über die Inhalte der neuen Season 4 ist noch nicht viel bekannt. Einzig das offensichtliche Highlight wurde über eine Schnitzeljagd auf Twitter bereits enthüllt: die neue Map „Fortune’s Keep“.

Die Übersichtskarte binden wir euch hier ein:

Die Map wird von den Verantwortlichen „Resurgence“-Map genannt, genau wie die kleine Karte „Rebirth Island“. Es ist allerdings noch nicht bekannt, ob Rebirth ersetzt wird oder beide Karten parallel laufen.

Die Entwickler haben vor einer Weile mal angedeutet, dass Map-Rotation in Warzone eher unwahrscheinlich ist. Auch die Season-Story der Mid-Season 3 erzählt davon, Rebirth Island zu verlassen (via callofduty.com). Aktuell sind jedoch beide Szenarien möglich – nur eine der beiden kleinen Maps oder parallele Verfügbarkeit.

Erste Größenvergleiche von Spielern, die beide Karten anhand von Gebäuden und Straßen miteinander verglichen, kamen zum Schluss, dass die neue Map etwas größer sein könnte als Rebirth Island.

Aktuell gibt es ansonsten keine offiziellen Infos zum Content der Season 4. Dafür könnt ihr euch hier bereits einen Eindruck von Warzone 2 abholen:

CoD Warzone: Season 4 / 2022 – Battle Pass, Waffen, Operator

Was bringt der Battle Pass? Mit jeder neuen Season gibt es einen frischen Battle Pass, den ihr mit eurer Spielzeit vollleveln könnt. Es gibt einige Items gratis, wie die neuen Waffen, eine Handvoll CoD-Punkte und Cosmetics. Zahlt ihr knapp 10,- €, bekommt ihr mehr als 100 Items, wenn ihr den Pass durchspielt.

Das steckt im Battle Pass: Das Meiste im Pass sind Cosmetics, XP-Boosts, CoD-Points oder Ähnliches. Doch es gibt immer auch Gameplay-relevante Inhalte wie neue Waffen oder Perks.

Alle Gameplay-relevanten Inhalte im Battle Pass sind dabei immer Teil des kostenlosen Passes. Die könnt ihr also auf jeden Fall ohne Extra-Kosten freispielen.

Spielt ihr viel CoD, dann ist der Battle Pass ein fairer Deal: Ihr bekommt insgesamt 1.300 CoD Points zurück, wenn ihr eine sehr hohe Stufe erreicht.

Folgende Goodies bietet das Battle Pass:

2 neuen Waffen für Warzone

Ein neuer Operator

„Legendäre“ Skins bei Abschluss des Passes

Viele Operator-Skins mit Missionen für noch mehr Skins

Cosmetics wie Visitenkarten, Embleme, Sprays und Talismane

Fahrzeug-Items wie Schlachtlieder oder Skins

XP-Token für einen Erfahrungspunkte-Boost

10 % Erfahrungsboost auf den Battle Pass

Welche Waffen kommen in Season 4? Dazu gibt es bisher keine Infos.

Wer ist Postergirl / Posterboy in Season 4? In jeder Season spielen neue Operator eine Hauptrolle in der Story. Einer dieser Operator ist Teil des Battle Pass und lässt sich durch den Kauf des Passes direkt freischalten.

Es gibt einen Leak, der „Captain Carver Butcher“ in Aussicht stellt (via twitter.com). Der Captain war bereits in CoD WWII von 2017 Teil der Story und verbindet in Warzone die Geschichte der Black-Ops-Ära mit dem Weltkriegs-Szenario.

Den Trailer mit Butcher damals zum Start von Warzone: Pacific binden wir euch hier ein:

Sobald es neue Infos gibt, aktualisieren wir den Artikel entsprechend und schreiben euch oben einen Update-Hinweis, was neu dazu gekommen ist.

Gern lesen wir auch eure Kommentare und Gedanken zur neuen Season 4.

