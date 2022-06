CoD Warzone bufft mieses Sturmgewehr zur „besten Waffe für Reichweite“ – Ein Aufsatz ist entscheidend

In Fortnite lief am heute das große Live-Event „Kollision”. Hier im Video könnt ihr sehen, was in dem Event passiert ist.

Das NZ-41 reiht sich nach dem Buff ganz oben in der Waffen-Meta ein und spielt sich sehr einfach. Möglicherweise steht schon bald ein Nerf an, da die Schadenswerte zusammen mit dem kaum vorhandenen Rückstoß wirklich sehr stark sind.

Das NZ-41 ist ein spannendes Sturmgewehr in Call of Duty: Warzone mit besonderen Eigenschaften. Je länger ihr im automatischen Modus feuert, desto schwieriger wird das Handling – der Rückstoß steigt. Zumindest sollte er das.

Das Sturmgewehr NZ-41 war kurz nach dem Release von CoD: Vanguard eine Macht in Call of Duty: Warzone . Doch sie kassierte einen starken Nerf und verschwand in der Versenkung. Nun ist sie zurück und bringt euch ein Laser-Gewehr mit viel Schaden – mit dem richtigen Setup.

