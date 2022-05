CoD Warzone: TTK-Tabelle – Alle 34 Sturmgewehre im Schadensvergleich in Season 3 / 2022

Schaden und Spielgefühl sind die wichtigsten Faktoren in Call of Duty: Warzone bei der Auswahl des richtigen Sturmgewehres. Zumindest beim Schaden können wir euch schnell helfen – MeinMMO zeigt euch in einer übersichtlichen Tabelle die aktuellen Time-to-Kill-Werte aller Sturmgewehre.

Nicht alles dreht sich um Schaden im kostenlosen Battle Royale Call of Duty: Warzone. „Rückstoß ist König“ – deshalb solltet ihr immer auch auf andere Faktoren schauen, abseits der nackten Time-to-Kill.

Das heißt aber nicht, dass die Time-to-Kill (TTK) nicht wichtig ist. Deswegen haben wir euch auf MeinMMO alle TTK-Werte der 34 Sturmgewehre in einer übersichtlichen Tabelle zusammengefasst. Die Werte gelten für das normale Battle Royale mit 300 Lebenspunkten:

CoD Warzone: TTK Tabelle - Sturmgewehre / Season 3

wdt_ID Waffe TTK: Brust (ms) 1 AS44 528 2 BAR 595 3 AS VAL 603 4 KG M40 621 5 Itra Burst 650 6 NZ-41 665 7 Volkssturmgewehr 672 8 STG44 675 9 Cooper Karabiner 689 10 FAL (500 RPM) 720 11 Grav 720 12 Oden 725 13 FFAR 1 726 14 AN-94 735 15 FN SCAR 17 735 16 XM4 747 17 Nikita AVT 756 18 CR-56 AMAX 760 19 AK-47- MW 770 20 RAM-7 770 21 EM2 784 22 QBZ-83 792 23 AK-47 CW 800 24 Groza 800 25 Kilo 141 800 26 M13 804 27 M4A1 814 28 Grau 5.56 820 29 FARA 825 30 Vargo 52 825 31 Krig 6 828 32 C58 864 33 FR 5.56 865 34 Roboter 1.087

Warzone: TTK-Tabelle – Datengrundlage

Was sind das für Daten? Die Daten stammen vom Warzone-Tool „Sym“ (via sym.gg). Anders als zum Beispiel das bekannte Tool „TrueGameData“ verwendet „Sym“ Werte aus den Spieldateien, statt einer manuellen Daten-Eingabe, die auf Tests beruht.

In der Tabelle findet ihr die jeweils besten TTK-Werte für Brusttreffer. In Warzone macht es einen Unterschied, welchen Bereich des Körpers ihr trefft. Dabei werden normalerweise 6 Trefferzonen unterschieden:

Kopf – Höchster Schaden

Hals – Hoher Schaden

Brust – Guter Schaden

Bauch – Durchschnittlicher Schaden

Obere Extremitäten – Verringerter Schaden

Untere Extremitäten – Schlechtester Schaden

Diese Einordnungen gelten jedoch nicht immer. Die zahllosen Waffen in Warzone kommen oft mit kleinen Besonderheiten und unterschiedliche Schadensverteilungen bei den Trefferzonen sind nicht selten.

Bei der Erstellung der Tabelle haben wir die Aufsätze gewählt, die für die beste Time-to-Kill der Waffen sorgt – ohne dabei Rücksicht auf die Spielbarkeit zu nehmen.

CoD Warzone: Rebirth Island – Die aktuell besten Waffen mit Setups

Warzone: TTK-Tabelle – Was ist Time-to-Kill?

Was bedeutet Time-to-Kill? Mit der Time-to-Kill (kurz: TTK) gibt es einen verbreiteten Wert, der anzeigt, wie schnell ihr einen Gegner down bekommt. In Warzone wird der Wert in der Regel in Millisekunden angegeben.

Um den TTK-Vergleich einfach und verständlich zu halten, werden bei der Berechnung oft Dinge wie die Flugzeit der Projektile ausgeblendet – so auch in unserer Tabelle.

Die Werte in der Tabelle errechnen sich aus der maximalen Gesundheit und dem Schaden pro Kugel bei einem Brusttreffer. Daraus erhaltet ihr die Menge an Kugeln für einen Kill, die dann mit der Feuerrate verrechnet wird.

Welche Sturmgewehre sind aktuell stark? Besonders dann, wenn ihr ein Sturmgewehr für Reichweiten-Kills sucht, spielt die Time-to-Kill nur eine untergeordnete Rolle.

Die beste TTK zeigt deswegen nicht unbedingt das beste Sturmgewehr.

