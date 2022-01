Call of Duty 2022: Alles, was wir bisher wissen – Leaks zu Release, Setting, Spielmodi

Offiziell wissen wir über das neue Call of Duty: 2022 noch nichts. Leaks deuten ein Modern Warfare 2 an. MeinMMO hat sich Leaks und durchgesickerte Infos angeschaut und informiert darüber, was euch anscheinend im neuen CoD erwartet.

Mit dem CoD von 2020, Black Ops Cold War, hat Call of Duty die Art verändert, wie die Shooter-Reihe ihre jährlichen Titel ankündigt. Gab es vorher schon früh im Jahr Informationen über den Release, kommen nun die ersten offiziellen Ankündigungen erst später.

Allerdings beginnen die Arbeiten an einem neuen CoD nicht erst mit dem Release des aktuellen Titels. Die Entwickler arbeiten eher mehrere Jahre am neusten Shooter der Reihe – was immer mal wieder zu Leaks führt.

MeinMMO zeigt euch deshalb hier in der Übersicht, was alles „womöglich“ schon über CoD: 2022 bekannt ist. Die wichtigsten Infos sind dabei aktuell:

CoD: 2022 wird Modern Warfare 2 – eine Fortsetzung des CoDs von 2019

Das neue CoD kommt vielleicht einen Monat früher als üblich

Es gibt wieder eine Zusammenarbeit mit Warzone – eine komplett neue Map erscheint möglich

Neuer Spielmodus DMZ – orientiert sich wohl an „Escape from Tarkov“

Die Kampagne führt möglicherweise die Story von CoD MW weiter

Beachtet: Es gibt bisher keine offiziellen Infos zum CoD 2022. Alles im Artikel basiert auf den Aussagen von vermeintlichen Insidern, Dataminern oder nach außen getragene Leaks. Zudem ist der Release noch eine Weile hin und Dinge können sich im Laufe der Entwicklung ändern.

Nehmt die Infos also mit einer gewissen Skepsis auf. Sobald es neue Details gibt oder offizielle Infos, aktualisieren wir den Artikel entsprechend. Wir teilen die Infos auf in:

Was gilt als sicher? – Infos, die von mehreren Quellen bestätigt wurden und als mehr oder weniger gesichert gelten

CoD 2022: Release, Setting, Story

Was gilt als sicher? Das neue CoD: 2022 ist eine Fortsetzung von Modern Warfare aus 2019. Es heißt Call of Duty: Modern Warfare II.

Es soll die Story vom CoD 2019 weiterführen und spielt entsprechend in einem Setting, das unserer Welt ziemlich ähnlich ist – auch bei der Jahreszahl.

CoD: 2022 erscheint erneut auch auf den Last-Gen Konsolen PS4 und Xbox One. Es soll jedoch der letzte CoD-Titel sein, der einen Support für die alten Konsolen liefert.

Was sagen Leaks? Altbekannte Charaktere der MW-Story könnten wieder auf den Plan treten: Captain Price, Gaz, Ghost, vielleicht sogar Soap. Aber auch die neuen Figuren aus CoD MW 2019 könnten zurückkehren – wie Alex, bei dem man erst dachte, er hätte sich am Ende der Story heldenhaft geopfert.

Einige Leaker behaupten, sie hätten bereits frühes Gameplay gesehen und eine mögliche Mission erkannt, die sich um Drogen-Kartelle in Kolumbien dreht. Außerdem sollen die moralischen Spieler-Entscheidungen einen Einfluss auf die Story haben.

Bei der Intelligenz der feindlichen NPC-Truppen soll es einen deutlichen Sprung nach vorn geben.

Außerdem behauptet der regelmäßig gut informierte Leaker „Tom Henderson“ (früher LongSensation), dass CoD: 2022 deutlich früher erscheinen könnte – schon im Oktober statt im November.

Der Leaker nannte als Grund die Verkäufe des aktuellen Titels CoD: Vanguard, die wohl unter den Erwartungen liegen. Die gemeinsamen Warzone-Inhalte würde allerdings erst später kommen. Den Tweet dazu binden wir euch hier ein:

CoD 2022: Spielmodi – Keine Zombies, dafür „DMZ“

Was gilt als sicher? Es gibt wie gewohnt eine Story-Kampagne und den großen Multiplayer-Modus. Zombies sind hingegen wohl nicht geplant, dafür aber ein komplett neuer Modus: DMZ (Demilitarized Zone).

Was sagen Leaks? Der neue DMZ-Modus hat wohl ähnliche Regeln wie der Hardcore-Shooter „Escape from Tarkov“ oder der PvEvP-Modus „Hazard Zone“ aus Battlefield 2042.

Ihr startet an einem Punkt auf einer großen Map und müsst euch bis zu einem Ausgang durchschlagen. Echte Spieler und NPCs machen euch auf dem Weg das Leben schwer. 25 bis 30 echte Spieler tummeln sich dabei auf der Map.

Das Ganze soll mit kleineren RPG-Mechaniken angereichert werden, die einen gewissen Fortschritt mit jedem Match liefern. Vorausgesetzt, ihr schafft es bis zum Ziel. Bei einem Tod verliert ihr bestimmte Dinge, wie gesammelte Ausrüstung.

Wie das im Detail aussehen soll, bleibt vorerst unklar. Es ist die Rede von speziellen Händlern, der Nutzung des eigenen Loadouts und Modi für Solo-Spieler, Duos, Trios und 4er-Teams.

Eine richtige Vorstellung davon, wie sich DMZ von der Konkurrenz abheben möchte, haben wir aber noch nicht. Mit Hazard Zone, Escape from Tarkov und Hunt: Showdown gibt es bereits ähnliche Ansätze.

Allerdings steht der Modus offenbar eng mit Warzone in Verbindung.

CoD 2022 & Warzone – Nächste neue Map könnte kommen

Was gilt als sicher? Warzone und CoD: 2022 machen gemeinsame Sache – wie die letzten 3 CoD-Teile.

Man geht davon aus, dass Warzone wieder alle Waffen bekommt und gemeinsame Live-Seasons mit CoD: 2022 fährt. Die Story dürfte wohl erneut in der aktuellen Zeit spielen. Die derzeitige Map, Caldera, spielt am Ende des Zweiten Weltkriegs.

Was sagen Leaks? Für den angesprochenen DMZ-Modus entwickelt Call of Duty wohl eine große Map, die auch für Warzone kommen könnte.

Ähnlich gingen die Entwickler auch bei CoD MW 2019 vor. Die Warzone-Map „Verdansk“ war nicht allein für das Battle Royale gedacht. Auch im Koop-Modus „Spec Ops“ spielten die Missionen auf der großen Karte.

Ursprünglich war damals sogar angedacht, die Verdansk-Map als Open-World für den „Spec Ops“-Modus anzulegen. Das wurde allerdings verworfen und erst mit Warzone war die Karte in einem Stück bespielbar.

Mit dem DMZ-Modus könnte es diesmal anders laufen – die große Map ist der Spielplatz für den neuen Modus und könnte später auch zu Warzone kommen.

Die Karte soll dabei viele bekannte Elemente aus dem beliebten Modern Warfare 2 von 2009 enthalten.

CoD 2022: Gameplay – Etwas schneller und mit Fan-Service

Was gilt als sicher? Über das Gameplay des neuen Titels gibt es nichts, das bisher als sicher gilt. Einige Leaker behaupten, sie hätten bereits frühes Alpha-Gameplay gesehen und empfinden die Geschwindigkeit als etwas schneller im Vergleich zu den Vorgängern.

Jedoch können solche Gameplay-Details sich schnell ändern. Sichere Aussagen lassen sich deshalb nur schwer treffen.

Was sagen Leaks? Neue Maps sollen sich eher an einen Aufbau à la Counter Strike orientieren. Es ist die Rede davon, dass Karten einzigartiger werden sollen, mit mehr Abwechslung. Das soll dabei helfen, den allgemeinen Wiederspielwert zu erhöhen.

Passend dazu könnte ein neuer und erweiterter „Suchen & Zerstören“-Modus im Spiel sein: „Attackers vs. Defenders“. Die Maps des Modus bestehen aus mehreren Segmenten, die von den Angreifern nach und nach eingenommen werden müssen. Die Verteidiger sollen das verhindern.

Dazu bekommen Spieler vor einem Segment eine bestimmte Rolle zugewiesen, darunter einen „Team Leader“, der die Aktionen der anderen koordiniert. Weitere Mechaniken:

Verletzungen behindern getroffene Spieler

Angreifer können Kameraden wiederbeleben

Verteidiger können Fallen und Kameras aufstellen

Zeit-Limit zum Erreichen des Ziels

Zerstörung auf der Map

Aufbau von Befestigungen

Abgesehen vom neuen Modus könnten viele altbekannte Maps aus dem beliebten Klassiker CoD MW 2 von 2009 ins Spiel kommen. Lang erwartete Remakes sind möglich, wie beispielsweise:

Favela

Terminal

High Rise

Quarry

Das waren die wichtigsten Eckdaten zum neuen Call of Duty: 2022. Es handelt sich zwar nur um Leaks und Vermutungen. Doch die letzten Jahre haben gezeigt, wie oft vermeintliche Insider richtig liegen – besonders „Tom Henderson“.

Wollt ihr auf dem Laufenden bleiben, schaut regelmäßig in unsere Artikel oder folgt den Leakern auf Twitter. Die Infos aus diesem Text stammen zum Großteil von folgenden Accounts:

Wir behalten die aktuellen Entwicklungen rund um CoD: 2022 für euch im Auge. Lasst und bis dahin gern ein Kommentar da und teilt eure Gedanken zum nächsten Teil der Shooter-Reihe mit uns und der Community auf MeinMMO.

Sucht ihr bis dahin etwas Shooter-Abwechslung, findet ihr hier vielleicht ein paar passende Kandidaten: