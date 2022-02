Insider sagt: 2023 gibt es zum ersten Mal seit 17 Jahren kein neues Call of Duty

Jason Schreier ist ein bekannter Gaming-Journalist, der regelmäßig Insider-Informationen teilt. In einem neuen Bericht sagt er, dass es 2023 keinen neuen Teil von Call of Duty geben wird. Es wäre das erste Mal seit 2005.

Was sagt Schreier genau? Aus internen Kreisen hat Schreier nach eigener Aussage erfahren, dass Activision Blizzard nächstes Jahr auf einen neuen Teil der Shooter-Reihe verzichten wird.

Seit 2005 wurden in jedem Herbst ein neues Call of Duty veröffentlicht und das 17 Jahre lang. Denn für 2022 steht bereits ein neuer Teil in den Startlöchern.

Seit dem ersten Teil von Call of Duty im Jahr 2003 sollen insgesamt mehr als 400 Millionen Spiel-Versionen der Reihe verkauft worden sein.

Warum wurde diese Entscheidung getroffen? Der neuste Teil der Reihe – Call of Duty: Vanguard – hat die Erwartungen von Acitivision unterschritten. Einige Verantwortliche sollen deshalb zu dem Schluss gekommen sein, dass neue Teile zu schnell veröffentlicht werden.

Auch Warzone, das Free2Play-Spiel zu Call of Duty, soll Spieler von den Premium-Versionen abgezogen haben. Das Studio, das eigentlich für die Entwicklung eines neuen Titels zuständig war, soll stattdessen bei Warzone aushelfen. Hier sind weitere saisonale Updates geplant.

Schreier betont in seinem Bericht, dass der Verzicht auf ein neues Call of Duty nicht mit dem Kauf von Microsoft in Verbindung stehen. Die Firma hatte Activision Blizzard vor Kurzem für 68,7 Milliarden Dollar gekauft.

Allerdings könnte es zu einer Planänderungen kommen, wenn der Kauf tatsächlich vollzogen wird. Das soll etwa im Sommer 2023 der Fall sein.

Wann kommt der nächste Teil? Laut Schreier soll es einen neuen Teil dann im Jahr 2024 geben.

Warzone ist erfolgreich, könnte einen Teil 2 bekommen

Kommt CoD: Warzone 2? Seit einiger Zeit kursiert in der CoD-Community bereits das Gerücht, dass Warzone einen Nachfolger bekommen soll. Mit diesem neuen Spiel sollen anhaltende Probleme, die technisch nicht zu verbessern sind, umgangen werden. Warzone 2 soll somit einen Neustart des Spiels auf neuer und besserer Hardware darstellen.

