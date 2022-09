Wollt ihr euch über MW2 genauer informieren, schaut in unserem großen Special zum Shooter vorbei: Alle Infos zu Call of Duty: Modern Warfare 2 – Release, Beta, Content und Leaks

Am 16. September startet die Beta von CoD MW2, am 28. Oktober erscheint der Shooter dann. Auf MeinMMO werden wir die Entwicklungen rund um Modern Warfare 2 genaustens im Auge behalten, Waffen-Service liefern und euch Storys aus der Community erzählen.

Das alles lässt sich bereits in der Beta testen, die startet am 16. September:

Denn die Aufsätze müssen in einem langen Level-Prozess freigespielt werden. Das kann viele Stunden dauern und in dieser Zeit muss man eine Waffe verwenden, die noch nicht ihr volles Potenzial entfaltet hat – die wichtigen und starken Aufsätze kommen oft erst auf einem hohen Level.

Der Waffenschmied von Call of Duty erlaubt es euch, eure Waffen mit freigespielten Aufsätzen an euren Spielstil anzupassen. Das System ist sehr beliebt, trennt aber auch die Gelegenheits-Spieler von den Hardcore-Grindern.

Call of Duty: Modern Warfare 2 hat den „Waffenschmied 2.0“ vorgestellt und präsentiert einerseits interessante Änderungen, während man sich andererseits wieder am System von CoD MW 2019 orientiert. MeinMMO stellt euch den neuen Waffenschmied vor und erklärt, warum auch eine Prise Pay2Win drinsteckt.

