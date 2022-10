CoD Modern Warfare 2 hat eigentlich 3 Release-Termine – Wann kommen Kampagne, Multiplayer & Warzone 2.0?

Das Erscheinungsdatum von Call of Duty: Modern Warfare 2 ist offiziell am 28. Oktober. Aber viele Inhalte lassen sich erst später spielen, die Kampagne mit einer digitalen Vorbestellung allerdings deutlich früher. MeinMMO zeigt euch in der Übersicht, wann welche Release-Stufen zünden.

Warum hat CoD MW2 3 Release-Termine? Der Content von Modern Warfare 2 kommt in 3 Etappen:

Durch die gestaffelten Veröffentlichungen kommt es nicht direkt zu einer Flut von neuem CoD-Content. Allerdings ist es so etwas unübersichtlich, wann ihr was spielen könnt. MeinMMO stellt euch die Inhalte der einzelnen Etappen vor.

Zur Einstimmung auf den Release hat Modern Warfare 2 einen Celebrity-Trailer mit geballter Star-Power veröffentlicht:

CoD MW2: Release – Vorabzugang Kampagne

Wann startet die 1. Etappe? Am 20. Oktober zündet die erste Stufe. Der Pre-Load für die Kampagne startet wohl am 19. Oktober (via twitter.com).

Welche Inhalte gehen online? Die komplette Singleplayer-Kampagne geht online, ohne bisher bekannte Beschränkungen. Spielt ihr die Story durch, sichert ihr euch Inhalte für den Multiplayer. Alle Infos zum Vorabzugang, den Missionen und der Story von MW2 findet ihr hier.

Wer kann spielen? Der Early Access für die Kampagne ist für Vorbesteller einer digitalen Edition von CoD MW2. Die Plattform ist egal – PlayStation, Xbox, Steam und der Battle.net-Launcher haben dann Zugang. Wichtig ist, dass ihr eine digitale Vorbestellung habt, keine Version mit CD.

Alle Infos zur Vorbestellung findet ihr hier:

Call of Duty: Modern Warfare 2 vorbestellen: Alles zu Vault Edition, Preise und Boni

CoD MW2: Release – Offizieller Release

Wann startet die 2. Etappe? Der offizielle Release ist am 28. Oktober. Der Pre-Load für die Release-Inhalte startet wohl am 21. Oktober (via twitter.com).

Welche Inhalte gehen online? Hier starten die Multiplayer-Inhalte – der große Multiplayer-Modus und der Koop-Modus „Spec-Ops“. Es ist noch nicht bekannt, wie viele Maps oder Missionen zum Start zur Verfügung stehen. Unseren großen Info-Artikel zum CoD MW2 findet ihr hier.

Wer kann spielen? Alle Käufer von Modern Warfare 2 haben vollen Zugang. Habt ihr Modern Warfare 2 als CD gekauft, dann kommt noch die Kampagne hinzu. Hier könnt ihr euch noch ein paar der Neuerungen von CoD MW2 ansehen:

Die 5 wichtigsten Neuerungen in CoD MW2

CoD MW2: Release – Season 1 / Warzone 2.0

Wann startet die 3. Etappe? Am 16. November schaltet CoD MW2 noch mal einen Gang hoch. Die Season 1 startet mit viel neuem Content und Warzone 2.0.

Welche Inhalte gehen online? Für das Basis-Spiel Modern Warfare 2 gehen die neuen Raids online. Das ist ein 3-Spieler-Modus mit knackigen PvE-Kämpfen und Rätseln. Zudem wird der erste Service-Content ins Spiel kommen – neue Maps und Waffen.

Zudem kommt die Fortsetzung von Call of Duty: Warzone. Aktuell heißt das Battle Royale „Warzone 2.0“. Es gibt eine komplett neue Karte und viele neue Mechaniken. Mit dabei ist auch der DMZ-Modus: ein Extraction-Shooter. Schaut in unseren Info-Artikel zu Warzone 2.0 für mehr Infos.

Wer kann spielen? Die neuen Inhalte in Multiplayer und Spec-Ops sind nur für Käufer von CoD MW2.

Allerdings ist Warzone 2.0 inklusive des DMZ-Modus komplett Free2Play. Sobald es mehr konkrete Infos gibt, findet ihr sie auf MeinMMO. Etwa, ob ihr PS Plus für Warzone 2.0 braucht. Beim Vorgänger war das nicht der Fall, aber dafür wurden 25 Cent fällig.

Was sagt ihr zu den gestaffelten Release-Etappen? Lasst einen Kommentar mit eurer Meinung zum Thema da und erzählt uns, zu welcher Etappe ihr einsteigt.

Wollt ihr lieber mehr über die Neuerungen von Modern Warfare 2 lesen, findet ihr hier etwas Passendes: Der neue Waffenschmied von CoD Modern Warfare 2 ist etwas Pay2Win, verringert aber den Level-Grind erheblich