Die Kampagne von CoD Modern Warfare 2 startet heute – Alle Infos in 2 Minuten

Der offizielle Release von Call of Duty: Modern Warfare 2 ist erst am 28. Oktober. Doch Vorbesteller einer digitalen Version können bereits heute Abend in die Kampagne starten und das neue Abenteuer rund um Taskforce 141 erleben. Die wichtigsten Infos zum Download, der Story und den Missionen zeigen wir euch in einer schnellen Übersicht.

Die Kampagnen von Call of Duty sind oft ein Action-Feuerwerk und drücken eine Menge Adrenalin in die Arterien der Spieler. Fans des Multiplayer-Modus lassen die Story jedoch oft liegen – beim Release liegt der Fokus erst mal auf dem gemeinsamen Geballer mit Freunden.

Modern Warfare 2 bietet dafür dieses Jahr eine spannende Lösung: Die Kampagne geht bereits am 20. Oktober um 19:00 Uhr online. Voraussetzung ist jedoch die Vorbestellung einer digitalen Version.

Was ihr zur Kampagne wissen müsst bezüglich Download und Inhalt, zeigen wir euch auf MeinMMO in der Übersicht. Den Trailer zur Story binden wir euch hier ein:

CoD MW2: Kampagne – Download und Vorabzugang

Ab wann kann ich die Kampagne von MW2 spielen? Der Vorabzugang startet am 20. Oktober um 19:00 Uhr. Habt ihr keine digitale Vorbestellung oder eine Version mit CD, dann kommt ihr mit dem vollen Release am 28. Oktober in die Story – voraussichtlich ab 6:00 Uhr morgens.

Wer hat einen Vorabzugang zur Kampagne von MW2? Ihr braucht zwingend eine digitale Vorbestellung. Allerdings steht der „Early Access“ ansonsten auf allen unterstützten Plattformen zur Verfügung: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Steam und Battle.net-Launcher. Hier findet ihr alles zur Vorbestellung und den Versionen.

Wie groß ist der Download? Das ist abhängig von eurer Plattform. Spielt ihr nur die Kampagne, braucht ihr aber relativ wenig Platz im Vergleich zu früheren CoD-Datenbrocken:

Steam: 29,9 GB

Battle.net: 34,6 GB

PS4: 18,84 GB

PS5: 16,7 GB

Xbox One: 42,6 GB

Xbox Series: 42,6 GB

Für das komplette Spiel kommen dann jedoch noch einige GB dazu. Alle Infos zum Download und Preload gibts hier.

Wie sehen die Systemvoraussetzungen für den PC aus? Schaut hier vorbei, um die Empfehlungen der Entwickler für euer System zu checken.

CoD MW2: Kampagne – Story und Missionen

Warum gehts in der Story? Die Kampagne spielt 3 Jahre nach dem Abschluss der Kampagne von CoD MW 2019. Die „neue“ Taskforce 141 hat schon einige Missionen hinter sich, aber ihre größte Herausforderung steht ihr noch bevor.

Wie gewohnt entspinnt sich im Laufe der Story ein Geflecht aus undurchsichtigen Aktionen der Bösewichte und nichts ist wie es scheint.

Mit dabei ist wieder die Terror-Organisation Al-Qatala, die jedoch nur als eine Art Ablenkung zu dienen scheint. Die Story dreht sich um Drogen, jede Menge Geld und eine unbekannte Gefahr, die den Wohlstand der Welt bedroht.

Welche Missionen sind im Spiel? Durch die Trailer und eine Entwickler-Präsentation kennen wir bereits einige der Missions-Designs:

„Going Dark“-Mission

„All Ghillied Up“-Mission

Ölbohrplattform -Mission

Hochhaus-Mission

Mechanik-Missionen Wollt ihr mehr über die Story und die Missionen wissen, dann schaut hier vorbei



Ob die alternative Story mit den beliebten Vorbildern der alten „Modern Warfare“-Spiele mithalten kann, muss sie noch beweisen. Jedoch sind alle Zutaten vorhanden, um spannende, neue Geschichten zu erzählen und trotzdem Verbindungen zu alten Storys wiederherzustellen.

Wollt ihr euch jetzt tiefer zu Modern Warfare 2 informieren, findet ihr hier alle Infos zum neuen Shooter: Alle Infos zu Call of Duty: Modern Warfare 2 – Release, Content und Leaks