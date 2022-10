Die Story von Call of Duty: Modern Warfare 2 könnte mich zum Heulen bringen

MeinMMO-Redakteur Maik Schneider hat so gut wie jede Kampagne von Call of Duty durchgespielt und aufgesogen. Das wird auch bei Modern Warfare 2 nicht anders. Vorsorglich stellt er sich aber schon mal Taschentücher auf den Couchtisch – die kann er gut gebrauchen, wenn sich eine alte CoD-Story wiederholt.

Ich kann mich noch genau ein meine ersten paar Minuten in einer Kampagne von Call of Duty erinnern. Ein Kumpel hat mich an seinen PC gesetzt und ich spielte eine Mission für die sowjetische Armee. Anders als bei meinen Kameraden drückte mir mein Vorgesetzter aber keine Waffe in die Hand.

„Unbewaffnet mitten im Kampfgebiet? Das muss kaputt sein, lass neu starten.“

Dass es sich dabei um einen Story-Kniff handelte, der die mangelnde Ausrüstung der Sowjets im Zweiten Weltkrieg aufzeigen sollte, haben wir erst nach einigen Neustarts begriffen. Doch die Faszination für die Story-Kampagnen von Call of Duty ging seither nicht mehr weg.

Letztlich blieben nach all den Jahren nur wenige solcher Storyfetzen in meinem Kopf. CoD war schon immer eher Spektakel, mit einer Prise Kontroverse und viel gescripteten Szenen, die mich als Spieler in die Mangel nehmen, durchkauen und verschwitzt zurück auf die Couch spucken.

Allerdings gibt es eine Wendung in der Geschichte von CoD, die mich so richtig erwischt hat.

Eine Story so voller Schmerz und Unverständnis, dass sie bis heute als eine Art Trauma in den Köpfen vieler CoD-Veteranen für Albträume sorgt – und Modern Warfare 2 2022 hat alles serviert, um die Geschichte zu wiederholen.

Den Launch-Trailer mit vielen Szenen aus der Story von MW2 binden wir euch hier ein:

Wir schreiben das Jahr 2009. Mit einem dezenten Kopfschmerz vom letzten Abend falle ich aus meinem Bett im Wohnheim, die ersten zwei Vorlesungen sind schon durch. Die dritte lasse ich auch aus, denn es ist Release-Tag: Modern Warfare 2.

Zuerst geht es in die Kampagne. Die Story ist undurchsichtig, möchte mich auf die falsche Fährte bringen, stellt Freunde als Feinde dar.

Als endlich alles geklärt zu sein scheint, schlägt eine Wendung jedoch noch mal richtig zu: General Shepherd, eigentlich unser Kumpel bei der US-Armee, verrät den Trupp rund um Taskforce 141.

Für den General kein großes Ding, die Taskforce arbeitet inoffiziell, Shepherd hat keine Folgen zu fürchten. Um selbst als großer Kriegsheld dazustehen, wollte Shepherd alle Spuren der Taskforce 141 eliminieren.

Er trifft sich mit Ghost und Roach am Ende einer Mission, zieht völlig überraschend eine dicke Magnum und feuert je eine Kugel in die Brust der beiden CoD-Helden. „Was zum Teufel ist hier grade passiert?“.

Ghost ist direkt tot. Ich als Spieler in der Rolle von Roach liege bewegungsunfähig vor dem leblosen Ghost. Im Hintergrund läuft dramatische Musik, über den Funk hört man den Rest der Taskforce 141 schreien, die von Shepherds Männern attackiert werden – „Do not trust Shepherd!“. Doch es war zu spät.

Shepherd lässt uns mit Benzin überschütten, nimmt einen kräftigen Zug von seiner Zigarre und schmeißt den dicken Glimmstängel in die brennbare Lache. Mein Mund ist trocken, meine Augen feucht. Was wurde mir hier gerade angetan?

Ein YouTube-Video der Szene binden wir euch hier ein:

Modern Warfare 2 2022 bringt alles mit, um diese traumatische Szene, eine der besten Storys von Call of Duty, zu wiederholen.

Fast alle Beteiligten sind wieder am Start:

Taskforce 141

Shadow Company

General Shepherd

Captain Price

Ghost

Soap

Aktuell fehlt eigentlich nur Roach. Da es bisher jedoch noch ein Mitglied der Taskforce 141 gibt, das nicht bekannt ist, könnte auch dieser Operator zurückkehren. Ich möchte auch nicht ausschließen, den Bösewicht Makarov wiederzusehen.

Der fiese General ist wieder mit dabei … Ein Operator steht mit dem Rücken zu uns – Roach?

Kurz vor dem Start der Kampagne bekomme ich die Geschichte nicht aus dem Kopf. Ständig drehen sich meine Gedanken um diesen hinterhältigen Verrat. Wie wird MW2 es 2022 lösen?

Wiederholt sich die Geschichte und Taskforce 141 steht schon wieder vor dem Aus? Nehmen sie womöglich nur Teile der Story, wie den Tod von Ghost? Ist Shepherd vielleicht sogar ein Guter?

Die Kampagne von CoD Modern Warfare 2 – Alle Infos in 2 Minuten

Ich bin mir sicher, dass die Entwickler von CoD MW2 2022 etwas aus der alten Story wieder aufgreifen. Ich hoffe jedoch, sie sind gnädig mit mir. Ansonsten kullern die Tränen schneller, als ich das Magazin meiner M4 nachladen kann.

Mich interessieren auch eure Erwartungen zur „alternativen“ Story von Modern Warfare 2. Worauf freut ihr euch, was sollen die Entwickler von früher wieder aufgreifen? Erinnert ihr euch an andere Missionen, die ebenfalls so mitreißend waren? Schreibt mir einen Kommentar.

