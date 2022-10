CoD Modern Warfare 2: Kampagne startet in einer Woche mit viel Nostalgie – Alles zu Missionen und Early Access

Call of Duty: Modern Warfare 2 feiert am 28. Oktober Release. Das gilt allerdings nicht für die Kampagne – Vorbesteller einer digitalen Edition können schon am 20.10. loslegen. Wie genau das mit dem Early Access funktioniert und welche Inhalte und Missionen ihr erwarten könnt, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Die Kampagnen von Call of Duty protzen mit Action, gescripteten Szenen und aufpolierten Cinematics. Auch das neue CoD: Modern Warfare 2 macht da keinen Unterschied. Für einige Spieler ist die Kampagne sogar der Hauptgrund, um sich jährlich das aktuelle Call of Duty anzusehen.

Gehört ihr dazu, könnt ihr euch dieses Jahr glücklich schätzen: Mit der Vorbestellung einer digitalen Edition kommt ihr deutlich früher in die Kampagne, schon am 20. Oktober um 19:00 Uhr.

CoD MW2 erzählt eine Geschichte über Drogenkartelle, Terror und die ikonische Truppe Taskforce 141 mit beliebten Charakteren wie Captain Price, Soap, Ghost oder Gaz. Doch auch die Missionen selber sprühen teilweise vor Nostalgie und Verweisen auf die alten Spiele von Modern Warfare.

Für einen ersten Einblick in die Kampagne binden wir euch hier den Trailer zur Story ein:

Modern Warfare 2: Kampagne – Early Access

Wann startet der Early Access von CoD MW2? Am 20. Oktober um 19:00 Uhr könnt ihr spielen. Das gilt für alle verfügbaren Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und auf dem PC (Steam, Battle.net-Launcher). Der volle Release ist dann am 28. Oktober. Was kann ich im Early Access spielen? Vor dem Start am 28. Oktober könnt ihr nur die Kampagne spielen. Die dafür aber in vollem Umfang und ohne bisher bekannte Beschränkungen. Wie komme ich in den Early Access? Dafür braucht ihr eine digitale Vorbestellung. Das Angebot gilt wirklich nur für digitale Versionen. Kauft ihr euch eine physische Edition mit CD, starte für euch auch die Kampagne am 28. Oktober. Hier findet ihr alle Infos zur Vorbestellung.

Modern Warfare 2: Kampagne – Die Story

Einen kompletten Überblick über die Story können wir nicht liefern. Aber durch Trailer haben wir schon einen guten Eindruck davon, worum es in der Kampagne gehen wird.

Die Story ist eine Fortsetzung von Modern Warfare 2019. Wollt ihr alle Zusammenhänge im Spiel verstehen, braucht ihr einen Durchgang in der alten Kampagne. Denn CoD MW2 spielt drei Jahre nach den Ereignissen von CoD MW 2019.

Wirklich notwendig ist die alte Story aber nicht, um bei der neuen mitfiebern zu können.

Der Trailer oben zur Story enthält einen Satz, der die Ausgangslage sehr gut beschreibt. Eine unbekannte Agentin wird verhört und sagt: „Terrorismus ist gut für das Geschäft. Solange ihr Krieg gegen Terror führt, kämpft ihr nur halbherzig gegen Drogen“.

Captain Price und seine Krieger der Taskforce 141

Hier fällt schon auf, dass die Dinge nicht so sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Auch der Ober-Bösewicht ist anfangs nicht bekannt. Der Kontakt beim US-Militär von Captain Price, Kate Laswell, kann nicht genau sagen, wer hinter verdächtigen Aktionen steht. Das herauszufinden, ist die Aufgabe von Taskforce 141 – also eure Aufgabe.

Die Story spielt demnach zu einem Teil in Mexiko. Ihr verfolgt Waffen-Händler, die gemeinsame Sache mit einer Terror-Organisation machen: Al-Qatala. Die Gruppe war bereits in CoD MW 2019 die treibende, böse Kraft.

Auch die Shadow Company ist dabei und arbeitet mit euch zusammen. Die Gruppe lässt sich aktuell nur schwer einschätzen, wurde sie doch in der Story von Warzone 2020 eher „böse“ dargestellt. Hier wartet sicher eine interessante Wendung.

Ob sich die größte und fieseste Plotwendung aus den früheren MW-Spielen wiederholt, wird sich zeigen müssen. Jedenfalls ist die entsprechende Person wieder dabei. Mehr dazu in der Spoiler-Box:

Das Trauma von Modern Warfare

In Modern Warfare 2 von 2009 verrät General Shephard die Truppe rund um Taskforce 141. In der entsprechenden Mission „Loose Ends“ teilt sich der Trupp auf – Price und Soap suchen nach dem Bösewicht Makarov in Afghanistan, Roach und Ghost sind in der Nähe der russisch-georgischen Grenze, um ein mögliches Versteck zu untersuchen.

Das Versteck gerät unter starken Beschuss, Ghost und Roach können den Extraktions-Punkt gerade so erreichen. Generel Shephard kommt per Helikopter in die Szene, nimmt den beiden ein Gerät mit wichtigen Daten ab und erschießt erst Roach (den Spieler) und dann Ghost.

Bis heute gilt dieses Ereignis als eine der besten, aber auch traumatischsten Story-Plots, die CoD je hervorgebracht hat. Shephard arbeitet hier mit der Shadow Company zusammen, die auch in CoD MW2 wieder am Start ist – bekommt die Taskforce 141 ihre Rache in der neuen, alternativen Zeitlinie oder wiederholt sich die Geschichte?

Modern Warfare 2: Kampagne – Bekannte Missionen

Die Verantwortlichen bei Modern Warfare 2 haben betont, dass sie weniger auf Kontroversen setzen wollen als in früheren Teilen des Franchise. Eigentlich war das sogar mal eine PR-Strategie von CoD.

Eine Mission vom Kaliber „No Russian“ wie in MW2 2009 wird es wohl nie wieder geben. Damals befand man sich in der Rolle eines Doppelagenten während eines Anschlags auf einen Flughafen. Beschuss von Zivilisten war Teil dieser Mission. In der deutschen Fassung brach die Mission ab, wenn man auf Zivilisten geschossen hat.

Allerdings werden trotzdem bekannte Missions-Designs aus früheren Spielen der „Modern Warfare“-Reihe zu erleben sein. Welche konkreten Missions-Designs wir schon kennen, zählen wir euch hier auf:

„Going Dark“-Mission

Eines der Highlights von MW 2019 war eine Mission mit Nachtsichtgerät. Euer Team infiltriert ein Haus mitten in der Nacht. Bevor das totale Chaos ausbricht, schleicht ihr durch das Haus, feuert simultan auf Befehl und müsst schnell entscheiden, wer Feind ist und wer harmlos.

„All Ghillied Up“-Mission

Ein Meilenstein im Missions-Design von Call of Duty. Seither oft kopiert und selten erreicht. Ihr bewegt euch hinter feindlichen Linien, das Scharfschützengewehr ist euer bester Freund. Es gilt, ruhig zu bleiben, nicht aufzufallen und die Sniper-Mission unentdeckt zu erledigen. Wie ihr aus der Nummer wieder rauskommt, nachdem das Ziel liegt, steht auf einem anderen Blatt.

Ölbohrplattform -Mission

Ihr infiltriert eine Ölbohrplattform auf dem Meer, die von Terroristen gehalten wird. Während ihr die Feinde zurückdrängt, verstärkt sich der Wellengang zusehends. Container verschieben sich, Wasser überall, die Plattform kommt ins Wanken. Einen großen Teil der Mission könnt ihr euch jetzt bereits ansehen:

Hochhaus-Mission

Ein eher vertikales Missions-Design. Ihr erklimmt ein Hochhaus und erledigt eure Mission in schwindelerregenden Höhen.

Mechanik-Missionen

Zwei Missions-Designs wirken bisher so, als wolle man damit die neuen Mechaniken rund um die Fahrzeuge und das Wasser in CoD MW2 einführen. In einer Schleich-Mission schwimmt ihr durch ein kleines Hafenbecken und müsst einen Feind nach dem anderen erledigen. Die andere Mission ist eine Verfolgungsjagd, um die erweiterten Fahrzeug-Funktionen vorzustellen.

Story endet nicht mit der Kampagne

Wie auch Modern Warfare 2019 führt CoD MW2 die Story im kommenden Service-Content weiter.

Damals war der Koop-Modus „Spec-Ops“ eine weitere Quelle für Story-Schnipsel und über den Live-Service kamen immer mal wieder kleinere Story-Happen dazu. Sogar eine Verbindung zum „Black Ops“-Universum wurde hergestellt … und den CoD-Zombies.

CoD MW2 möchte dazu ebenfalls wieder eigene Spielmodi nutzen:

Die neuen PvE-Raids in Modern Warfare 2

Der DMZ-Modus in Warzone 2.0 Beides kommt voraussichtlich am 16. November mit Season 1



Welches Missions-Design würdet ihr ins Spiel packen? Gibt es vielleicht sogar eine konkrete Mission von früher, die dringend wieder aufgelegt werden müsste? Schreibt einen Kommentar zum Thema.

