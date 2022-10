Im Laufe der Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 lassen 3 Tresore finden, für die ihr eine bestimmte Kombination braucht. Das sichert euch hilfreiche Items in den Missionen und das Achievement „Gentleman-Dieb“. Fundorte und Kombinationen zeigen wir euch auf MeinMMO.

Immer mal wieder fährt die Kampagne von Modern Warfare 2 das Tempo etwas herunter und lässt euch in Schleich-Missionen durch Level voller Gegner krauchen. In solchen Phasen lassen sich insgesamt 3 Tresore finden.

In diesen Tresoren findet ihr nützliche Gegenstände, die euch in den Missionen weiterhelfen. Zudem gibt es das Achievement „Gentleman-Dieb“, wenn ihr alle Tresore geöffnet habt. Die Fundorte und Kombinationen findet ihr auf MeinMMO.

Einen Trailer zur Kampagne binden wir euch hier ein:

CoD MW2: Safe-Code 1 – Mission „El Sin Nombre“

Wie lautet die Kombination? 02-02-19

Wo ist der Safe? Der Safe befindet sich in Diegos Schlafzimmer. Seid ihr im Erdgeschoss, sucht das große, runde Treppenhaus. Vor der Treppe steht ein Schild mit dem Hinweis, dass man hier nicht langgehen darf.

Nehmt oben die 2. Tür links

Haltet euch rechts bis zum Ende des Ganges

Erledigt den Feind links und lauft den Balkon bis zum Ende

Geht nach rechts

Die nächste Tür links führt in Diegos Schlafzimmer

In der Nähe des Bettes seht ihr einen Schrank mit Holztüren

Im Schrank ist der Safe

Was liegt im Safe? Ihr bekommt eine Schrotflinte und Rüstung.

Das Treppenhaus lässt sich auch von außen über einen kleinen Balkon betreten. Wir binden euch ein Video mit Zeitstempel ein, wenn ihr euch den Weg selbst ansehen wollt (Minute 00:10):

CoD MW2: Safe-Code 2 – Mission „Allein“

Wie lautet die Kombination? 10-10-80

Wo ist der Safe? Im Laufe der Schleich-Mission „Allein“ müsst ihr eine Schrotflinten-Falle entschärfen und seid dann schon ganz in der Nähe. Kurze Zeit später öffnet ihr eine Tür, hinter der es laut rumpelt. Ein Mann fällt durch die Tür und ihr erlebt seine letzten Sekunden.

Lauft durch den Flur und leicht rechts sehr ihr vor euch einen Punkt zum Runterspringen – springt noch nicht, sondern dreht euch nach links. Die Tür am Ende des Raumes ist verschlossen, aber drin steht der Safe. Stemmt die Tür auf.

Was liegt im Safe? Eine goldene Desert Eagle mit Schalldämpfer und ein Wurfmesser.

Wir binden euch ein Video mit Zeitstempel ein, wenn ihr euch den Weg selbst ansehen wollt (Minute 01:21):

CoD MW2: Safe-Code 3 – Mission „Allein“

Wie lautet die Kombination? 37-60-80

Wo ist der Safe? Ganz in der Nähe vom ersten Safe in der Mission, kurz nach der Schrottflinten-Falle, die ihr entschärften müsst. Springt nach unten in den nächsten Abschnitt.

Dreht euch nach links und nehmt einen Ausgang in diese Richtung

Bei einem weißen Auto findet ihr einen Eingang mit der Aufschrift „EL MAISTRO“ direkt beim Licht

Lauft durch den ersten Raum der Kfz-Werkstatt

Haltet euch im zweiten Raum links – hinten links findet ihr das Büro mit dem Safe

Was liegt im Safe? Ein Wurfmesser und eine Armbrust.

Wir binden euch ein Video mit Zeitstempel ein, wenn ihr euch den Weg selbst ansehen wollt (Minute 02:19):

Durch den Vorabzugang ging die Kampagne über eine Woche vor dem offiziellen Release online. Am 28. Oktober kommen dann noch die Multiplayer-Inhalte dazu, am 16. November geht Warzone 2.0 an den Start.

