CoD Warzone 2: Toter Briefkasten – Alle 6 Fundorte auf der Map

In Call of Duty: Warzone 2 müsst ihr in einigen Aufträgen tote Briefkästen finden und Items darin deponieren. Wir zeigen euch deshalb alle wichtigen Infos zu den toten Briefkästen und wo ihre Fundorte liegen.

Was sind tote Briefkästen? In Warzone 2 werdet ihr im Verlauf eurer DMZ-Reise auf Aufgaben rund um die toten Briefkästen stoßen. Diese Briefkästen sind keine Briefkästen, sondern große Müllcontainer, die wild auf der Map verstreut sind.

Die weißen Müllcontainer sind die toten Briefkästen

Diese Müllcontainer braucht ihr entweder für eure Quests, in denen ihr Items darin deponieren müsst oder, wenn ihr versucht eure Abklingzeit für eure versicherten Plätze in euren Ausrüstungen zu reduzieren.

Da diese Container oft schwer zu finden sind, zeigen wir euch alle 6 Locations auf der Map mit genauen Wegbeschreibungen.

Falls ihr einen Guide zu der M13B sucht, haben wir genau das richtige für euch:

1 & 2. – Gasse Hotel Sawana und Tankstelle Mawizeh Sumpf

Gelber Pfeil: Erster toter Briefkasten – Grüner Pfeil: Zweiter toter Briefkasten

Wo befindet sich der Briefkasten? Im zweiten Sektor von Al Mazrah sind zwei tote Briefkästen. Der erste hat seinen Standpunkt hinter dem Hotel Sawana in einer Gasse. Geht dazu über die gewundene Brücke in Al Mazrah City und sucht nach einer engen Gasse mit Mülltonen.

Den zweitne Briefkasten findet ihr in der Nähe der Mawizeh Sümpfe. Auf der Map erkennt ihr drei Brücken, die über den Sumpf führen. Nehmt die erste von links und geht zur Tankstelle. Der Container befindet sich in der Nähe einer Wand. Falls ihr in eurer Nähe einen riesigen Strommast seht, seid ihr richtig.

3. Schrottplatz Al Sharim

Roter Pfeil: Dritter toter Briefkasten

Wo befindet sich der Briefkasten? Der dritte tote Briefkasten befindet sich im vierten Sektor der Map in der Nähe vom Ahkdar Village. Dieser hat seinen Standort an einer gelben Wand in der Nähe eines Hauses westlich des Sektors.

4. Al Samman Friedhof

Orangener Pfeil: Vierter toter Briefkasten

Wo befindet sich der Briefkasten? Den vierten toten Briefkasten findet ihr im fünften Sektor von Al Mazrah in der Nähe des Al Samman Friedhofs. Folgt der angrenzenden Straße, bis ihr nordwestlich vom Friedhof eine kleine Gebäudeansammlung seht. Der Container ist an der Wand eines kleinen, weißen Gebäudes.

5. Einkaufszentrum Said City

Pinker Pfeil: Fünfter toter Briefkasten

Wo befindet sich der Briefkasten? Der fünfte tote Briefkasten ist an der Rückseite des Einkaufszentrums in der Nähe des Sees. Die Wand erstreckt sich über mehrere Meter und ist offen zugänglich, ihr werdet den Container also nicht verpassen.

6. Zugdepot Quarry – Rohan Oil

Roter Pfeil: Sechster toter Briefkasten

Wo befindet sich der Briefkasten? Den letzte tote Briefkasten findet ihr im ersten Sektor von Al Mazrah zwischen dem Gebiet Al-Safwa Quarry und Rohan Oil. Sucht die angrenzenden Gleise und folgt ihnen zu einem Zugdepot. Der Müllcontainer befindet sich an einem kleinen Gebäude mit Metallfassade.

Das waren alle Fundorte der toten Briefkästen für Call of Duty: Warzone 2 und seinem DMZ-Modus. Seid unbesorgt, solltet ihr euch in der Nähe eines solchen Briefkastens aufhalten, werden seine Umrisse erleuchtet. Ihr erkennt diese in eurer Umgebung also relativ leicht.

Falls ihr eine große und detaillierte Übersicht von Al Mazrah benötigt, haben wir genau das richtige für euch: CoD Warzone 2: DMZ-Map mit allen POIs in der Übersicht