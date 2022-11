CoD Warzone 2: Mawizeh Sumpf – So findet ihr den Ort und schließt Frame Job ab

Wir haben euch in einem kurzen Video 3 Fehler aufgelistet, die ihr in CoD: Warzone 2 dringend vermeiden solltet.

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Seid ihr am Sumpf angekommen, müsst ihr einfach aus dem Wagen steigen, den LTV in die Luft jagen und erfolgreich aus dem Gebiet fliehen.

Die Mission hört sich jedoch leichter an als sie es in Wirklichkeit ist. Wir zeigen euch, wie ihr sie trotzdem ohne Probleme erledigen könnt.

In Call of Duty Warzone 2 könnt ihr im DMZ-Modus verschiedene Fraktionsmissionen beenden. Eine davon heißt „Frame Job“ und schickt euch mit einem gepanzerten LTV in den Mawizeh Sumpfs. Wir zeigen euch, wie ihr die Quest am besten erledigen könnt und wo der Sumpf zu finden ist.

Insert

You are going to send email to