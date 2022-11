Im DMZ-Modus von Call of Duty: Warzone 2 gibt euch die Legion-Fraktion den Auftrag „Key Elimination“. Ihr sollt eine Mission abschließen und dann einen Schlüssel benutzen. Wie ihr das anstellt, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Im DMZ-Modus von Call of Duty: Warzone 2 lassen sich Aufträge für Fraktionen erledigen. Eine dieser Fraktionen ist die „Legion“ und die schicken euch los, um ein HRZ auszuschalten und dann einen Schlüssel zu benutzen.

Hier erfahrt ihr, wie ihr ein HRZ ausschaltet und wo ihr einen Schlüssel finden könnt.

CoD Warzone 2: DMZ – HRZ ausschalten

Wie schalte ich ein HRZ aus? Dabei handelt es sich um einen Auftrag, den ihr im Match annehmt. Ihr erkennt den Auftrag an folgendem Symbol auf der Map:

Es gibt jedoch keine Garantie, dass es den Auftrag in eurem Match gibt. Beim Erstellen des Screenshots hatten wir diesen Auftrag nur einmal auf der Map. Eine Minute später war der Auftrag weg – auch andere Teams jagen das HRZ.

Habt ihr die Mission aktiviert, müsst ihr zum markierten Punkt auf eurer Map. Die Markierung zeigt euch einen Gegner – gut gepanzert und mit einem Trupp bewaffneter NPC-Kumpels im Schlepptau.

Geht vorsichtig voran und erledigt die Gegner einen nach dem anderen – ein gepanzertes Fahrzeug kann helfen, überfahrt die Feinde einfach. Sobald das HRZ liegt, ist der Auftrag geschafft. Es zählt auch der HRZ-Kill eines Team-Kameraden.

Wie komme ich an Schlüssel? Der Gegner aus dem HRZ-Auftrag lässt einen Schlüssel für euch fallen. Die Schlüssel verstaut ihr in eurem Inventar und die Teile lassen sich 3 Mal benutzen und auch extrahieren – ihr könnt sie also in eurem DMZ-Inventar außerhalb des Matches lagern.

Ihr müsst auch nicht den Schlüssel verwenden, den ihr vom HRZ bekommen habt. Jeder Schlüssel eignet sich für die Mission. 3 Wege, um welche zu bekommen:

HRZ-Mission abschließen

Glück beim Looten haben

Für 30.000 Cash an einern Kauf-Station

Damit ist Schritt 2 erledigt.

Was ist zum Schluss zu tun? Nun müsst ihr den Schlüssel benutzen, was durchaus zu Problemen führen kann. Denn die Schlüssel geben euch zwar einen Hinweis, wo ihr sie benutzen könnt, aber so ganz klar ist der Zielort oft nicht.

Hinweis auf den Ort des passenden Schlosses. Quelle: YouTube

Ein Schlüssel sagt euch etwa „Schlüssel zum Raum in Yum Yum Burger“ und dazu den Quadranten auf dem Map – im Beispiel G3. Ihr müsst also in diesen Quadranten und dort nach einer „Yum Yum Burger“-Filiale suchen und den entsprechende Raum.

Wie bereits erwähnt, ist es egal, welchen Schlüssel ihr verwendet. Findet ihr einen Schlüssel-Ort nicht, versucht einen neuen Schlüssel zu finden.

Was gibt es als Belohnung? Beim Abschluss der Mission „Key Elimination“ erhaltet ihr 7.500 XP und den Ladebildschirm „Fanning König“.

Seid ihr jedoch nur in der kostenlosen Warzone unterwegs, dann bringt euch der Ladebildschirm nichts. Aktuell lässt sich der Ladebildschirm nur im Multiplayer-Menü von Modern Warfare 2 einstellen.

Habt ihr ein paar weiterführenden Tipps oder Hinweise zur Mission „Key Elimination“, dann lasst einen Kommentar zum Thema da.

