CoD Warzone 2: DMZ – 10 Tipps, die ich gern früher gewusst hätte

Schaltet ihr die NPCs aus und schnappt euch die Geisel, müsst ihr sie zu einem Zielort bringen. An jener Location wartet ein Helikopter, der die Geisel evakuieren soll. Ein Helikopter, den nur ihr auf der Karte sehen könnt und der nicht nur die Geisel, sondern auch euch extrahiert. Steigt also einfach zu der Geisel und ihr entkommt sicher aus Al Mazrah.

Ein Glück schafft ein Map-Auftrag Abhilfe. Aktiviert ihr den Auftrag „Geisel-Rettung“, müsst ihr – wie der Name vermuten lässt – eine Geisel retten. Diese befindet sich häufig in einem Gebäude, das von gepanzerten NPCs bewacht wird.

Eliminiert ihr einen gepanzerten NPC durch Schüsse in den Oberkörper, mit Granaten oder ähnlichen Methoden, zerstört ihr dessen Panzerung und könnt sie nicht mehr looten. Schießt ihr ihm stattdessen in den Kopf, lässt er eine Panzerplatte fallen.

Da DMZ der erste Modus dieser Art in einem Call of Duty ist, kann die Eingewöhnung an das Spielprinzip durchaus schwierig sein. Damit ihr nicht komplett ohne Vorbereitung in eure ersten Runden startet, haben wir euch 10 Tipps zusammengetragen, die vor allem Einsteigern den Anfang etwas erleichtern.

