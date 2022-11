In Call of Duty: Warzone 2 können Spieler im DMZ-Modus nicht nur Fraktions-Missionen erledigen, sondern auch Waffenkoffer sichern. Wir zeigen euch in diesem Guide die wichtigsten Informationen über die Waffenkoffer und erklären euch, wie ihr sie am besten farmen könnt.

Was sind Waffenkoffer in der DMZ? In der DMZ sind Waffenkoffer, besondere Items, die ihr während eurer Expedition einsammeln könnt.

Pro Runde erscheint ein Waffenkoffer durch eine Art Event, der von feindlichen Truppen und einem Juggernaut bewacht wird. Solltet ihr es schaffen, diesen einzukassieren und zu eurem Extraktionspunkt mitzunehmen, erhaltet ihr kostenlose Items wie einen Operator-Skin oder sogar eine Waffenblaupause.

Während sich nun die Beschaffung des Koffers leicht anhört, kann sie doch knackig sein, da dieses Event für jeden Spieler auf der Map sichtbar ist. Jeder, der also an diesem Koffer interessiert ist, wird darauf aufmerksam. Ihr habt also nicht nur mit einem Juggernaut zu kämpfen, sondern auch mit echten Spielern, die euch schnell unter die Erde bringen können.

Habt ihr es dann geschafft, den Koffer zu bergen, werdet ihr dann noch auf der Map markiert, um euch die Bergung noch weiter zu erschweren. Damit ihr nicht verzweifelt, zeigen wir euch die beste Methode, wie ihr den Koffer sicher erfarmen könnt.

Im DMZ könnt ihr auch die neue Waffe M13B freischalten, wir zeigen euch wie:

Waffenkoffer in der DMZ – Fundorte, Strategie und Belohnungen

Welche Belohnungen geben Waffenkoffer? Die Waffenkoffer lohnen sich vor allem wegen der kostenlosen Items, mit denen ihr belohnt werdet. Es existieren insgesamt 7 Items, die ihr in folgender Reihenfolge ergattern könnt:

Blaupause – Absperrband RPK

Waffensticker – „Biohazard”

Skin für den Helikopter – Jungle Incognito

Waffen-Anhänger – „Gas Gas Gas”

Visitenkarte – „Waffenkiste”

Emblem – „Waffenkiste”

Operator-Skin für König – „Chemiker”

Wo kann ich Waffenkoffer finden? Das Event der Waffenkoffer findet nur an drei ausgewählten Orten statt:

Hydroelectric

Observatory

Al Sharim Pass

Obwohl drei mögliche Orte des Events existieren, eignet sich nicht jeder zum Farmen.

Wie farme ich am besten Waffenkoffer? Startet zuerst eine Runde DMZ. Wenn ihr lang genug im Spiel seid, erscheint der gelb markierte Ort, indem ein Waffenkoffer vorhanden ist. Ihr müsst nun darauf achten, dass das Observatorium markiert ist.

Das Observatorium gilt als bester und leichtester Ort, um einen Waffenkoffer zu besorgen und schnell zu verschwinden. Gepanzerte Fahrzeuge können genutzt werden, um Gegner und den Miniboss zu überfahren.

Danach besorgt ihr euch den Koffer, steigt in ein Auto oder benutzt euren Fallschirm, um an den nächstgelegenen Ausgang zu gelangen.

Wenn das Observatorium nicht markiert ist, könnt ihr auch die anderen Spots ausprobieren – die sind aber richtig umkämpft. Der leichteste Weg bleibt: Beim Observatorium die Ziele überfahren.

Das waren alle wichtigen Infos zu den Waffenkoffern im DMZ-Modus. Habt ihr schon alle ergattert und wenn ja – wie seid ihr vorgegangen? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!

Der Näherungschat sorgt in Warzone 2 nicht nur für Lacher, sondern auch für böse Momente wie hier: