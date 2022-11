CoD Warzone 2: Neue Mechanik führt zu illegalen Mega-Teams im Solo-Modus – Fröhlicher 5er-Trupp bereut es sofort

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Möchtet ihr euch jetzt lieber informieren, mit welchem Werkzeug ihr euch gegen solche Mega-Trupps am besten wehren könnt, dann schaut hier vorbei: CoD Warzone 2: Meta – Die besten Waffen mit Setups in Season 1 / November 2022

Er flog mit einer der fiesen Bombendrohnen in Richtung Trupp. Die waren alle abgelenkt, weil es zu Beschuss kam. Die ersten Gegner gingen schon down – einer wurde offenbar sogar mit dem Boot überfahren.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Um welche Mechanik geht es? Call of Duty: Warzone 2 bietet einen Annäherungschat. Seid ihr in einem Team unterwegs, hört ihr euch im Ingame-Chat immer. Kommt ihr jetzt noch Gegnern zu nahe, könnt ihr jedoch auch hören – und sie euch.

In Call of Duty: Warzone 2 erlaubt eine neue Mechanik illegale Absprachen. Das kann besonders im Solo-Modus frustrierend sein – oder eine Goldgrube für Kills.

Insert

You are going to send email to