CoD Warzone 2: Twitch-Streamer zünden die erste Nuke über Al Mazrah – So funktioniert der Mega-Killstreak

Was muss man machen, um die Nuke zu bekommen? Nach aktuellem Stand haben die Nukes einen Event-Charakter – nicht in jedem Match ist es möglich, sich den Mega-Killstreak zu schnappen.

Schon im Vorfeld war klar – Call of Duty: Warzone 2 wird so etwas auch bekommen . Jetzt sind die Nukes aktiv und ein Trupp Twitch-Streamer hat die weltweit erste Nuke geworfen. Hier der Clip vom Ende der Runde:

Nukes sind in Call of Duty die Über-Belohnung für starkes Gameplay. Im Multiplayer von Modern Warfare 2 müsst ihr 30 Kills am Stück landen, ohne draufzugehen, um die „Atombombe“ freizuspielen.

Ab jetzt gibt es Nukes in Call of Duty: Warzone 2 ! Erledigt ihr einen Auftrag, könnt ihr die komplette Karte sprengen und das Battle Royale für euch entscheiden. Den Clip der weltweit ersten Nuke sowie den Ablauf des Auftrags zeigen wir euch auf MeinMMO.

