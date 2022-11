Wenn ihr eure Waffen in CoD MW2 möglichst schnell aufleveln wollt, haben wir für euch 3 hilfreiche Tipps in einem kurzen Video erstellt.

In jedem Match stehen euch 3 Festungen (englisch Stronghold) zur Verfügung. Sie werden nach dem Schließen des ersten Gas-Kreises geöffnet und ihr erkennt sie an folgendem Symbol:

Ganz so wie früher sind sie jedoch nicht. Denn jede Station auf der Map hat nun ihr eigenes Inventar – alle bieten euch andere Items an und variieren ihr Angebot ein wenig.

Wie bekomme ich hier meine Waffen? Die Kauf-Stationen funktionieren wie früher in Warzone. Ihr sammelt im Laufe des Matches Cash und kriegt dafür Items an den Kauf-Stationen.

In Call of Duty: Warzone 2 gibt es die gewohnten Loadout-Drops der ersten Warzone nicht mehr. Ihr könnt aber trotzdem eure eigenen Waffen ins Spiel bringen. MeinMMO zeigt euch, wie das geht.

