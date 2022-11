CoD Warzone 2: Neues Chat-Feature sorgt für viel Spaß – Lässt Feinde miteinander verhandeln

In Call of Duty Warzone 2 lauern hinter jeder Ecke mögliche Gefahren, die euch zum Verhängnis werden können. Ein neues Feature jedoch lockert den BR-Shooter auf und sorgt für lustige Momente in brenzlichen Situationen.

Welches Feature ist gemeint? Es geht um den Näherungs-Chat in Warzone 2. Dieses Feature ist neu mit Warzone 2 ins Spiel implementiert worden und lässt euch mit Spielern in eurer Nähe kommunizieren. Es ist egal, ob es sich hierbei um Feinde oder Freunde handelt, jeder in eurer Nähe kann eure Stimme hören, wenn dieses Feature aktiviert ist.

Spieler deklarieren den Näherungs-Chat schon jetzt als eines der besten Neuerungen, die CoD implementieren konnte. Durch ihn entstehen kuriose Momente, in denen Spieler mit Feinden miteinander reden und sogar verhandeln können.

Spieler verhandeln, wer überleben darf

Der reddit-User AntiPiety hat seine lustige Erfahrung mit weiteren Fans geteilt. In seinem Clip hat er zwei feindliche Soldaten eine ganze Weile lang verfolgt. Danach wollte er die Spieler konfrontieren, hat sie überwältigt und schließlich mit einem „Hey, was geht ab Leute?“ begrüßt.

Die besiegten Feinde wussten, dass sie ihrem Ende entgegentreten, doch einer von ihnen bot dem Sieger einen Deal an. Er dürfe einen der beiden Verwundeten töten und wenn er den Spieler ohne Wiederbelebung erledigt hat, darf sich der zweite lebende Spieler wiederbeleben und abhauen.

Der siegreiche Soldat ließ jedoch beide Spieler am Leben, da er die Situation cool fand und er bemerkte, dass es sich hierbei um Frischlinge handelte.

Was sagen Fans zum Chat? Der neue Näherungs-Chat wird von den meisten Spielern mit Freude angenommen. Es entstehen viele kuriose Momente dadurch und bieten so eine lebendigere Spielwelt.

DefunctHunk meint jetzt schon, dass es sich hierbei um das beste Feature in Warzone 2 handle. Rs90 stimmt ihm zu und kann es sogar kaum fassen, dass Spieler endlich miteinander auf dieser Ebene interagieren können.

Er meint, man ist es heutzutage gewohnt hauptsächlich gegen Bots zu kämpfen und vergisst schnell, dass hinter den Operatoren auch richtige Menschen stecken, mit denen man kommunizieren kann.

Doch auch negative Dinge können dadurch entstehen. Spieler können so ihren Hass schneller verbreiten und rassistische oder beleidigende Dinge äußern. Es gibt aber auch einige Soldaten, die sich in Solo-Modi mit anderen Spielern zusammentun, um so das Ende einer Runde besser zu überstehen, wie tiddychef meint.

Wie kann ich den Annäherungschat ein- und ausschalten? Geht dazu in eure Einstellungen und öffnet dabei den Sektor Audio. Scrollt dann so weit runter, bis ihr zur Sparte „Sprach-Chat“ angekommen seid. Dort existiert der Punkt „Näherungs-Chat“. Hier könnt ihr dann selbst entscheiden, ob dieser eingeschalten oder ausgeschalten werden soll.

Wie findet ihr das neue Feature? Findet ihr es cool, dass man sogar Feinde in der Nähe hören und mit ihnen kommunizieren kann? Teilt uns gerne eure kuriosen Momente in den Kommentaren mit!

