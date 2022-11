New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Welche Belohnungen gibt es? Der Battle Pass in MW2 ist wie eine großflächige Map mit verschiedenen Arealen aufgebaut. Jeder Sektor besitzt fünf Belohnungen, die sich alle voneinander unterscheiden. Wir listen euch jetzt jeden Sektor auf und zeigen euch, was ihr als Belohnung bekommt.

Wichtige Infos: Unser Beitrag befindet sich noch in Arbeit und wird aktualisiert. Falls ihr also noch weitere Seiten des Battle Passes sucht, aktualisiert diesen Beitrag, da wir ihn reichlich mit Information füllen.

