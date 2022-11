Wenn ihr eure Waffen in CoD MW2 möglichst schnell aufleveln wollt, haben wir für euch 3 hilfreiche Tipps in einem kurzen Video erstellt.

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Ihr startet an einem zufälligen Punkt auf der Warzone-Map und führt dann bestimmte Missionen durch. Dadurch sichert euch Loot und bessere Ausrüstung. Geht ihr jedoch down, dann sind auch eure Gegenstände verloren.

Der DMZ-Modus orientiert sich stark am eher neuen Genre der Extraction-Shooter . Es lässt sich mit einem Battle Royale vergleichen, allerdings geht es nicht direkt um den Sieg über andere Spieler. Vielmehr habt ihr eine Mission – „Survive and Extract“.

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Call of Duty: Warzone 2 erscheint am 16. November als kostenloses Battle Royale. Wie damals mit „Beutegeld“ bringt auch die neue Warzone einen Extra-Modus mit, der ganz anders ist als der Haupt-Modus: DMZ.

Insert

You are going to send email to