Call of Duty: Warzone 2.0 ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es ist eine Fort...

In der DMZ gibt es 3 Wege, um an Schlüssel zu kommen:

Weiter unten erfahrt ihr, wo ihr Schlüssel in der DMZ bekommt und was sie euch bringen. Ein paar Tipps zum Waffenleveln in Warzone binden wir euch hier ein:

Insert

You are going to send email to