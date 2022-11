Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Was gibt es als Belohnung? Ihr bekommt einen Schmuggelware-Bauplan vom Basilisk zur Verwendung in der DMZ, 5.000 Account-XP und schaltet zudem neue Fraktions-Missionen frei, wenn ihr mehr Missionen abschließt.

Die Fraktion Weißer Lotus fordert euch auf, die Waffe „Basilisk“ zu finden und damit 13 Gegner per Headshot im DMZ-Modus von Call of Duty: Warzone 2 zu erledigen. Die Waffe lässt sich dabei in den Police Stations einsacken. MeinMMO zeigt euch in diesem kurzen Guide, wie ihr die Mission erledigt.

