Als „Cheats“ gelten in Online-Spielen generell Hilfsmittel, die einen deutlichen Vorteil gegenüber Gegnern herstellen. Solche Hilfsmittel sind verboten, doch was gilt eigentlich als „Cheat“ in Call of Duty: Warzone 2? Und welche Hilfsmittel sind erlaubt?

Wenn man in Online-Shootern von „Cheaten“ spricht, denkt man oft an Wallhacks, Aimbots oder God-Modes. Immerhin ist „Cheaten“ englisch und heißt übersetzt „Betrügen“.

Doch es gibt nicht nur Software-Cheater mit ihren fiesen Programmen. Auch mit der Hardware lassen sich einige Dinge anstellen und es gibt spezielle Geräte, die beim Zielen helfen können. Manch kleinen Trick kann man sich allerdings erlauben.

Im Video findet ihr ein paar Tipps zum Waffen-Leveln in Call of Duty: Warzone 2:

CoD Warzone 2: Cheats – Was geht und was nicht?

Welche Hilfsmittel sind erlaubt? Der Spielraum ist gering, aber durchaus spürbar. Am Ende ist es eine Sache des Geldes, weil die richtige Technik eine bessere Leistung erlaubt:

Starke Technik erlaubt bessere Bildraten (PCvsPS4vsPS5)

Maus / Tastatur / Pro-Controller

Zusätze für Eingabegeräte (Aufsätze für Sticks etc.)

Gutes Headset für Schritte

Hier kann man sagen, dass „der Mensch“ die Grenze ist. Ihr dürft euch keine Maschinen bauen, die eure Leistung verbessern, etwa weil sie schnell einen Knopf für euch drückt. Ihr könnt euch aber eine Spielfeld-Map auf den Schreibtisch legen oder bei der Technik aufrüsten.

So ist es erlaubt, eine bessere Maus oder einen spezialisierten Controller zu verwenden. Ich schwöre zum Beispiel auf den SCUF Reflex FPS. Die hinteren Trigger sind gebaut wie Maustasten. Dadurch spare ich Millisekunden beim Abdrücken.

Zudem gelten viele „Tricks“, die eigentlich Exploits wären, in Call of Duty im Allgemeinen nicht als Cheats. So war jahrelang der Slide-Cancel eine beliebte Technik, die eigentlich ein Fehler im Spiel war. Wenn ein Exploit nicht „den Sieg garantiert“, dann braucht ihr keine Angst vor einem Bann zu haben.

Profi-Team verrät 3 Tricks, um sich im Ranglistenmodus von CoD MW2 zu verbessern

Welche Hilfsmittel sind verboten? Call of Duty ist ziemlich strikt, was das angeht. Anders als bei vielen MMORPGs wie WoW oder Elder Scrolls Online, solltet ihr bereits mit kleineren Mods vorsichtig sein, die auf irgendeine Art auf die Spieldaten zugreift.

Im Grunde gibt es zwei Gründe, aus denen ihr gebannt werden könnt:

Verwendete Cheats vom Anti-Cheat entdeckt

Auffällige Gameplay-Statistiken / Viele Meldungen

RICOCHET ist das Anti-Cheat-Programm von Call of Duty und auf der ständigen Jagd nach Schummlern. Das Sicherheits-Team hat mal berichtet, dass Cheater im Durchschnitt 5 Matches spielen können, bevor der Bannhammer zuschlägt.

Ob es nun Software-Cheats sind, die auf dem PC laufen oder Hardware-Cheats, die beim Zielen helfen – das ist alles verboten. Software-Cheater kassieren dabei meist direkt einen Bann. Hardware-Cheater werden erst gewarnt, wenn solche Geräte erkannt werden.

Da sich auch die Cheater weiterentwickeln, kann RICOCHET nicht alles erkennen, was auf dem Markt ist. Für solche Fälle gibt es noch den Bann über auffällige Statistiken und das Melde-System im Spiel. Solche Banns führen dann oft zu einem Shadow-Bann – schaut hier vorbei für mehr Infos.

Welche „legalen“ Hilfsmittel könnt ihr noch empfehlen? Habt ihr Fragen oder Meinungen zum Thema? Lasst uns einen Kommentar da.

Die Probleme mit den Hardware-Cheatern galten viele Jahre für unlösbar. Doch 2023 gibt es bereits einige große Online-Shooter, die solche Geräte erkennen können. CoD zählt nun auch dazu: Endlich erkennt der Anti-Cheat von Call of Duty die größte Cheater-Seuche – Ein guter Tag für alle Online-Shooter