Ich habe 280 Euro für einen PS5-Controller bezahlt und verdammt, ich würde es wieder tun

MeinMMO-Redakteur Maik Schneider hat sich direkt zum Release den SCUF Reflex FPS für 280,- Euro gegönnt. Hat es sich gelohnt? Ja. Würde er es auch euch empfehlen? Sicher nicht.

280,- Euro für einen einzigen Controller.

Manch einer mag mich für irre halten, womöglich habt ihr recht. Gaming ist ein teures Hobby, ich übertreibe es da gern ein wenig. Mein professionelles Mikro, das ich nur für Teams und Discord nutze, könnte wohl ein Lied davon aufnehmen.

Das gilt auch für meinen super-teuren Lieblingscontroller: den SCUF Reflex FPS. Seit einem Jahr habe ich das Teil, war die meiste Zeit entweder in Call of Duty oder Battlefield auf der PS5 unterwegs.

Und obwohl ich vollkommen überzeugt von der grau-schwarzen Schönheit bin, kann ich euch den Controller nicht empfehlen. Dafür ist der Preis einfach zu hoch. Trotzdem bereue ich nichts und müsste ich die Kaufentscheidung noch einmal treffen, würde ich wieder zuschlagen.

Sony hat mittlerweile einen Pro-Konkurrenten auf dem Markt, den DualSense Edge. Seht euch im Video das Unboxing von Kollege Benedikt an:

Haptik, Vorteile, Luxus – Ich lieb das Teil

Was ist so stark an dem Ding? Es lässt sich auf drei Faktoren herunterbrechen, warum mir der Controller den vollen Preis wert ist:

Das Griffgefühl

Die kleinen Vorteile

Das Luxus-Produkt

Der SCUF Reflex FPS kommt mit gummierten Flächen für einen festen Griff. Branchenüblich für Pro-Controller. Was den Reflex FPS so besonders macht, ist das, was ihm fehlt. Die Vibrations-Motoren wurden ausgespart, die adaptiven Trigger ebenfalls. Dadurch ist der Controller sehr leicht.

Ich habe direkt mal nachgewogen:

SCUF Reflex FPS: 236 g

DualSense Edge: 334 g

DualSense: 282 g

50 Gramm weniger im Vergleich zum DualSense hört sich erst mal wenig an. Tatsächlich liegt der Reflex FPS aber dadurch federleicht in der Hand. Ein spürbarer Unterschied beim Spielen. Der Edge wiegt gefühlt eine Tonne, wenn man ihn nach dem SCUF-Controller in die Hand nimmt.

DualSense (links) / SCUF Reflex FPS (mitte) / DualSense Edge (rechts)

Dazu kommen die kleinen aber feinen Gameplay-Vorteile. Irgendwelche verrückten „Ultra Performance Thumbsticks“ brauche ich nicht. Die hat der FPS Reflex zwar, aber das juckt mich nicht.

Wirklich geil sind die Trigger, also R1/L1 und R2/L2. Das sind im Grunde Knöpfe, wie man sie von der Maus kennt, sogenannte Instant-Trigger. Es ist ein fantastisches Gefühl, zu wissen, dass niemand anders im Match schneller feuern kann als ich.

Für PC-Spieler mag das seltsam klingen, für mich als gelernten Controller-Soldat ein alltägliches Problem.

Der Unterschied liegt im Millisekundenbereich. Bei einer Time-to-Kill von 200 Millisekunden, wie etwa in CoD: Modern Warfare 2, bringt das aber schon Vorteile. Besonders gegen Spieler, die R2/L2 zum Feuern verwenden und einen normalen PS5-Controller.

Letztlich kommt auch noch der Luxus-Faktor hinzu. Ich habe mir das Teil erarbeitet, teuer bezahlt, lange darauf gewartet. Und natürlich landete für 45,- Euro auch noch das passende Case im Einkaufwagen.

Das Gefühl beim Spielen, aber auch der kleine Höhenflug, wenn ich einem faszinierten Besucher den Reflex FPS in die Hand drücke, einfach unbezahlbar. Es gibt selten Produkte, die mich auf diese Weise faszinieren. Doch das Ding hat es irgendwie geschafft.

Kaufpreis und Garantie passen einfach nicht

Wieso keine Empfehlung für einen Kauf? Der Preis und die Garantie-Modalitäten.

280,- Euro für einen einzigen Controller sind einfach zu viel. Das sind vier normale DualSense-Controller. Ich hatte lange ein Auge auf den Controller geworfen und ewig abgewogen, ob ich mir den Reflex FPS hole. Ich bereue die Entscheidung nicht, würde sie wieder treffen.

Aber puh, ist das Teil teuer.

Zudem ist die Garantie-Laufzeit furchtbar. Es handelt sich um ein Verschleiß-Produkt, früher oder später ist irgendwas mit dem Controller. Doch Hersteller SCUF gibt nur lächerliche 180 Tage Garantie auf die Reflex-Reihe.

Ein weiteres, klares Gegenargument.

Zudem eignet sich der Controller nicht für jedes Spiel. Durch die Instant-Trigger L2/R2 sind etwa Spiele mit simulierten Gaspedalen nicht gut spielbar – man gibt immer Vollgas. Für GTA Online oder auch Rocket League muss man wechseln.

Keine Empfehlung, aber das Ding ist wirklich gut

Die Rahmenbedingungen des SCUF Reflex FPS sprechen eigentlich klar gegen einen Kauf. Der Preis ist viel zu hoch, die Garantie deutlich zu kurz.

Ich würde niemandem ernsthaft empfehlen, einen solchen Controller zu kaufen.

Aber, puh, sobald ich den Controller in den Händen halte, ist das alles vergessen. Der Reflex FPS spielt sich hervorragend, liefert kleine Vorteile, ist super-leicht und durch die fehlenden Motoren läuft der Akku auch länger als beim DualSense.

Wenn euch die fast 300,- Euro nicht wehtun und ihr schon länger ein Auge auf die Reflex-Reihe geworfen habt, dann schlagt zu. Ihr werdet es wohl nicht bereuen. Schaut euch vorher aber auch die Marke „Aim Controllers“. Hier könnt ihr ein ähnliches Produkt zusammenstellen, bekommt aber lebenslange Garantie.

Würde ich die Entscheidung so wieder treffen? Absolut! Würde ich den Controller nachkaufen, wenn irgendwas kaputtgeht? Nein, dann habe ich meine Lektion gelernt.

Habt ihr noch Fragen zum SCUF Reflex FPS oder wollt eure Erfahrungen und Meinungen mit Pro-Controllern teilen, dann sehen wir uns in den Kommentaren.

Sucht ihr nach einer richtigen Kaufberatung für PlayStation-Controller, dann schaut hier vorbei: Das sind die besten PS4- und PS5-Controller