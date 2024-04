Ein Spieler rüstet sein Gaming-Setup auf, zerstört dabei versehentlich gleich 2 Grafikkarten und 2 Monitore

Ein Nutzer hat großes Pech: Er rüstet sein Setup mit einem neuen Monitor auf, etwas später fliegen die Funken. Da er den Fehler an der falschen Stelle vermutet, zerlegt er sich noch eine weitere Grafikkarte und einen zweiten Monitor. Am Ende ist es nicht seine Hardware, sondern seine Wohnung Schuld. Und er hat großes Glück, dass er sich bei der ganzen Aktion nicht selbst schwer verletzt hat.

Ein Spieler berichtet jetzt auf reddit, dass er seinen Monitor austauschen wollte. Doch als er seinen Monitor an seine Grafikkarte anschließt, springen Funken und Monitor und Grafikkarte sind kaputt.

Er befürchtet erst einmal, dass er einen Kurzschluss verursacht haben müsse, als er mit dem HDMI-Kabel versehentlich den DisplayPort-Anschluss berührte.

Weil er sich nichts dabei denkt, kaufte sich der Spieler einen neuen Monitor und eine neue Grafikkarte. Die Grafikkarte baute er wieder in seinen Rechner an und schloss anschließend wieder den Monitor an seinen Computer an. Erneut sprangen Funken und die Grafikkarte war ein weiteres Mal kaputt. Nun zweifelte er an seiner ersten Theorie mit dem Kabel.

Falsch verdrahtete Steckdosen führen zu einem Kurzschluss

Was war das Problem? Auf den Tipp eines anderen Nutzers hin kaufte er sich einen Steckdosentester und kontrollierte die Steckdosen. Das ist ein kleines Gerät, welches ihr in die Steckdose schiebt und anschließend seht, ob diese richtig angeschlossen und verdrahtet ist.

Hier musste er dann überrascht feststellen: 3 der 4 Steckdosen im Raum sind verkehrt herum verdrahtet. Das war ihm aber bisher nicht aufgefallen, weil er die letzten Jahre immer unwissentlich die korrekte Dose verwendete. Erst, weil der neue Monitor ein zu kurzes Stromkabel dabei hatte, wechselte er die Steckdose. Er selbst erklärt etwas fassungslos:

Es ist verrückt, dass wir in den 3 Jahren, in denen wir hier leben, nie etwas anderes an diese 3 Steckdosen angeschlossen haben und dies herausgefunden haben.

Insgesamt hat der Nutzer wohl wirklich großes Glück gehabt. So schreiben etliche Leute unter dem Thread: Im schlimmsten Fall hätte er Wohnungsbrand verursacht oder sich selbst schwer verletzt. Es sei großes Glück gewesen, dass am Ende nur die Hardware dran glauben musste und dass kein Mensch ernsthaft verletzt worden sei.

Feuchtigkeit und billige Adapter können ebenfalls ein Risiko sein

Nicht nur eine falsch verkabelte Steckdose kann ein großes Risiko für eure Hardware darstellen. Grundsätzlich würden wir euch etwa dringend davon abraten, mit Flüssigkeiten in der Nähe eurer Hardware zu hantieren. Ihr wärt nicht die erste Person, die ihre Hardware zerstört, weil sie nass geworden ist.

Ein weiteres, oft unterschätztes Risiko, sind übrigens auch sehr günstige Adapter. Insbesondere wenn man noch ein älteres Netzteil verbaut hat, wollen Nutzer mithilfe eines Adapters das Netzteil auch für eine neue Grafikkarte verwenden. Das bedeutet aber in der Regel ein hohes Risiko für eure Hardware, denn oftmals kann nur ein einziges Kabel euren gesamten Rechner in Gefahr bringen: Wer einen Adapter verbaut, um mit zwei SATA-Anschlüssen den 8-Pin der Grafikkarte mit Strom zu versorgen, unterversorgt den Anschluss und hat im schlimmsten Fall einen Schwelbrand im Rechner.

Ein Upgrade für euren PC: Ihr wünscht euch beim Gaming mehr Performance, habt aber keine Lust oder kein Geld, euch einen neuen Gaming-PC zu kaufen? MeinMMO hat ein paar Tipps für euch, wie ihr euren Gaming-PC richtig aufrüstet und dabei sogar Geld sparen könnt, wenn ihr ein paar Kleinigkeiten beachtet:

