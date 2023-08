Fiese Ex schüttet Wasser über den PC eines Gamers – Jetzt stirbt sein PC alle 20 Minuten, weil er anschließend einen richtig dummen Fehler macht

Die Ex-Freundin schüttet Wasser über einen Gaming-PC, um ihren Ex-Freund zu ärgern. Doch das größte Problem ist, dass der Besitzer den PC direkt wieder anschaltet.

Wasser und Technik vertragen sich in der Regel nicht. Das musste jetzt auch ein Gamer erfahren. Laut eines reddit-Beitrags trennte er sich auf unschöne Weise von seiner Freundin. Diese ließ es sich aber nicht nehmen, in Wut noch einmal Wasser über den PC des Ex-Freundes zu schütten.

Doch den größten Fehler machte der Besitzer anschließend selbst. Denn er schaltete seinen Rechner an und hat damit voraussichtlich für einen Kurzschluss gesorgt.

Bei Wasserkontakt sollte man Hardware trocknen lassen

Was ist jetzt das Problem? Der Gamer erklärte, dass er nach dem Wasser-Zwischenfall seinen Gaming-PC wieder gestartet hatte. Doch jetzt stürzt ihm der Computer immer nach 20 Minuten ab.

Viele Nutzer aus der Community erklären ihm, dass er den Gaming-PC nicht wieder hätte anschalten sollen. Ein User mit vielen Upvotes erklärt deutlich:

Leute, lernt von dieser … Person. Schaltet niemals nasse Elektronik ein. Euer Gerät wird es wahrscheinlich überleben, wenn es gerade mit Wasser oder Soda in Kontakt gekommen ist. Schaltet es nicht ein, reinigt es mit 90 % oder mehr Prozent Alkohol und lasst es ordentlich trocknen. Auch wenn es nicht schlimm aussieht, wir reden hier von kleinen Teilen, die leicht beschädigt werden können.

Warum vertragen sich Wasser und Technik nicht? In herkömmlichem Leitungswasser oder Sprudel befinden sich Teilchen, sogenannte Ionen, die oft von Salzen kommen. Die könnt ihr nicht mit dem Auge sehen. Diese Ionen sorgen dafür, dass das Wasser leitfähig wird (via lenntech.de). Reines Wasser kommt in der Natur so nicht vor, da in der Natur oft Ionen von Salzen im Wasser aufgelöst sind.

Diese Teilchen sorgen dann auch für einen Kurzschluss in eurem Gerät, wenn euer Handy baden geht oder ihr ein Glas Mineralwasser über euren Rechner schüttet. Eine Ausnahme stellt destilliertes Wasser dar.

Solltet ihr nicht nur Wasser, sondern sogar Cola oder Saft über eure Hardware geschüttet haben, kommen noch weitere Probleme dazu. Denn in Saft und Cola ist Zucker, der sich dann an der Hardware ablagert und Lötstellen beschädigen oder empfindliche Leiterbahnen erledigen kann.

Wenn ihr jetzt euer System anschaltet, dann habt ihr im ärgerlichsten Fall solch einen Kurzschluss. Im besten Fall startet zwar eure Hardware noch, viele Schäden könnt ihr aber mit bloßem Auge nicht erkennen.

Bei Wasser im PC: Ruhe bewahren

Was mache ich, wenn Wasser auf meinem PC landet? Ruhe bewahren und die Sachen erst einmal trocknen lassen. Und insbesondere nicht aus Panik den PC starten, weil man wissen will, ob noch alles funktioniert. Denn damit sorgt ihr im schlimmsten Fall für einen Kurzschluss, der euch Komponenten kaputt macht.

In einem nächsten Schritt solltet ihr eure Hardware trocknen lassen. Im besten Fall nehmt ihr dafür euren PC auseinander und breitet die Teile aus. Dann können die Komponenten schneller trocknen als in einem engen PC-Gehäuse.

Doch Wasser kann Hardware und Komponenten nicht nur schaden. Ein YouTuber hat seinen Gaming-PC in ein Aquarium gepackt. Warum der Hardware nichts passiert, lest ihr auf folgendem Artikel auf MeinMMO:

