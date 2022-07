Draußen herrschen hohe Temperaturen und viele Gamer greifen schnell zu einer Abkühlung. Doch ihr solltet euer Glas Wasser oder die offene Cola lieber weit weg von eurem Gaming-PC stellen.

Es wird immer heißer draußen und die Leute schwitzen bei den hohen Temperaturen und besonders Hardware verträgt so etwas gar nicht. Aktuell solltet ihr etwa eure Switch bei der Sommerhitze auf jeden Fall zu Hause lassen.

Viele Gamer versuchen sich mit Wasser oder einem anderen Getränk etwas Abkühlung zu verschaffen. Ihr solltet jedoch unheimlich aufpassen, wenn ihr damit in der Nähe eures Gaming-PCs oder eurer Spielekonsole unterwegs seid. Denn schon ein einfaches Glas Wasser kann für eure Hardware absolut tödlich sein.

Wasser und Elektronik passen einfach nicht zusammen

Warum ist Flüssigkeit ein Problem? In herkömmlichem Leitungswasser oder Sprudel befinden sich kleine Teilchen, sogenannte Ionen, die oft von Salz kommen. Die könnt ihr nicht mit dem Auge sehen. Diese Ionen sorgen dafür, dass das Wasser leitfähig wird (via lenntech.de). Reines Wasser kommt in der Natur so nicht vor, da in der Natur oft Ionen von Salzen im Wasser aufgelöst sind (via wassertechnik.pro).

Diese Teilchen sorgen dann auch für den Kurzschluss in eurem Gerät, wenn euer Handy baden geht oder ihr ein Glas Mineralwasser über euren Rechner schüttet. Eine Ausnahme stellt destilliertes Wasser dar.

Solltet ihr nicht nur Wasser, sondern sogar Cola oder Saft über eure Hardware geschüttet haben, kommen noch weitere Probleme dazu. Denn in Saft und Cola ist Zucker, der sich dann an der Hardware ablagert und Lötstellen beschädigen oder empfindliche Leiterbahnen erledigen kann.

Was kann noch alles passieren? Solltet ihr euren Gaming-PC oder einzelne Bauteile unter Wasser gesetzt haben und die Sachen sollten noch funktionieren, dann solltet ihr dennoch vorsichtig sein.

Denn Wasser kann für ärgerliche Folgeschäden sorgen. So kann Flüssigkeit eingedrungen sein und für Korrosion auf der Platine sorgen. Es entsteht also Rost. Vielleicht funktioniert euer PC in dem Augenblick wieder, im schlimmsten Fall ist es aber nur noch eine Frage der Zeit, bis er sich endgültig verabschiedet.

Ebenfalls wichtig: Schüttet ihr euer Getränk über Handy, Konsole oder Gaming-PC, erlischt im Normfalfall die Garantie beziehungsweise die Gewährleistung. Eine Ausnahme ist, wenn ihr eine zusätzliche Versicherung für euer Gerät gegen Wasserschaden abgeschlossen habt, die einige Verkäufer beim Kauf neuer Hardware dazu anbieten.

Haltet Wasser und andere Erfrischungen von eurer Hardware fern

Bei hohen Temperaturen ist es verständlich, dass ihr euch abkühlen und ihr gern ein kühles Bier oder ein Glas Wasser am PC trinken wollt. Doch stellt kein offenes Glas auf euren Schreibtisch, wo es im schlimmsten Fall umkippen kann. Dann lauft lieber ein paar Schritte und erfrischt euch, anstatt einen Sachschaden von mehreren hundert oder sogar tausend Euro zu riskieren.

Wie ärgerlich das sein kann, hatte ein User auf reddit jetzt gezeigt (via reddit.com). Dieser hat aus Versehen ein Glas Wasser über seinen PC gegossen. Entsprechend hat sich der Rechner auch sofort abgeschaltet.

Er hofft zwar noch, dass seine Hardware die Wasserattacke überlebt, viele User erklären ihm jedoch, dass seine Grafikkarte mit großer Wahrscheinlichkeit hinüber ist und dass er sich im schlimmsten Fall einen neuen Gaming-PC kaufen muss. Nehmt das daher als Warnung und haltet Getränke von eurem Gaming-PC und eurer Konsole fern.

