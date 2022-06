Handy wird beim Spielen heiß – 7 Tipps, was ihr dagegen tun könnt

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Einige Hüllen sind so gebaut, dass sie weder frische Luft an euer Handy, noch die warme Luft nach draußen lassen. Die Schutzhüllen stauen die Wärme und blockieren die Belüftung. Ohne ausreichende Belüftung wird das Telefon aber schnell heiß.

Wollt ihr daher unbedingt draußen zocken, dann setzt euch in den Schatten oder an einen kühlen Ort. Euer Handy wird es euch danken.

Das Handy wird beim Spielen heiß, was tun? Falls ihr euch das schon einmal gefragt habt, dann schaut in unseren Guide. Wir stellen euch ein halbes Dutzend Tipps vor, was ihr gegen hohe Temperaturen beim Handy machen könnt.

Insert

You are going to send email to