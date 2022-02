Darum solltet ihr auf eurem Handy nicht ständig inaktive Apps abschalten

Das ist der erste Tipp: Auf Android solltet ihr auf jeden Fall die Funktion „Adaptiver Akku“ aktivieren. Die Funktion begrenzt den Akkuverbrauch von Apps, die ihr kaum verwendet. Verwendet ihr bestimmte Apps kaum, dann schickt Android diese Apps in den Tiefschlaf, was weniger Akkuleistung kostet.

Was sind das überhaupt für Apps? Viele Apps setzen auf bestimmte Hintergrunddienste oder laufen im Hintergrund, damit ihr sie schnell öffnen könnt. Das tun Apps wie WhatsApp oder eine E-Mail-App und senden euch Push-Benachrichtigungen, wenn Nachrichten kommen. Damit ihr diese Apps zügig öffnen könnt, werden bestimmte Daten in den Speicher gelegt.

