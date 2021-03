Ihr seid unterwegs und plötzlich ist euer Akku vom Zocken leer? Hier empfiehlt es sich, eine Powerbank dabei zu haben. Denn diese liefern euch auch unterwegs genügend Strom. MeinMMO stellt euch in diesem Artikel die besten Powerbanks vor.

Worum geht dieser Artikel? In unserem Artikel wollen wir euch die besten tragbaren Akkus (Powerbank/ Powerbanks) vorstellen, die ihr aktuell kaufen könnt. Außerdem geben wir euch Tipps, was ihr speziell beim Kauf und was ihr generell beachten müsst.

Was kann man mit einer Powerbank machen? Mit einer Powerbank könnt ihr alle eure mobilen Geräte aufladen. Ob iPhone, Android-Smartphone, Nintendo Switch oder Digitalkamera, hier sind grundsätzlich keine Grenzen gesetzt.

Häufig braucht ihr neben der Powerbank nur das passende Ladekabel mit entsprechendem Anschluss. Eine Powerbank mit Steckdose kann sogar Laptops und größere Geräte versorgen.

So sind wir vorgegangen: Wir haben uns Listen, Erfahrungsberichte und Kundenbewertungen zu einigen Powerbanks angesehen. Außerdem haben wir in der MeinMMO-Redaktion selbst einige dieser tragbaren Akkus getestet und lassen diese Erfahrungen in diese Liste einfließen.

Ihr habt eine tolle und empfehlenswerte Powerbank, die nicht in unserer Liste steht? Dann schreibt uns in den Kommentaren oder gebt Feedback.

Dieser Artikel wurde am 12. März 2021 veröffentlicht und wird regelmäßig mit Produkten oder Hinweisen ergänzt.

Das solltet ihr beim Kauf einer Powerbank beachten

Grundsätzlich solltet ihr eine handvoll Tipps und Hinweise beachten, bevor ihr eine Powerbank kauft.

Anschlüsse: Welche Ausgänge bietet die Powerbank? Bessere Geräte bieten euch häufig mehrere Ausgänge wie USB-A oder USB-C. Viele Geräte setzen auf unterschiedliche Anschlüsse. Während alte Handys eher auf USB-A, während neue Geräte auf USB-C setzen. USB-C kann deutlich schneller laden dank Technologie (Power-Delivery).

Welche Zusatzfunktionen? Moderne Geräte bieten euch häufig eine Schnelllade-Funktion, Wireless-Charging oder ein Solar-Panel. Benötigt ihr das nicht, könnt ihr ein paar Euro sparen.

Moderne Geräte bieten euch häufig eine Schnelllade-Funktion, Wireless-Charging oder ein Solar-Panel. Benötigt ihr das nicht, könnt ihr ein paar Euro sparen. Größe und Gewicht: Kleine Powerbanks passen meist problemlos in die Hosentasche, größere Ersatzakkus sind dann eher für den Rucksack geeignet und bieten mehr Kapazitäten. Dafür sind sie aber häufig auch schwerer.

Kleine Powerbanks passen meist problemlos in die Hosentasche, größere Ersatzakkus sind dann eher für den Rucksack geeignet und bieten mehr Kapazitäten. Dafür sind sie aber häufig auch schwerer. Garantie: Achtet darauf, wie umfangreich Garantie bei dem Gerät enthalten ist. Sollte etwas kaputtgehen oder schieflaufen, dann könnt ihr die Powerbank jederzeit einschicken.

Achtet darauf, wie umfangreich Garantie bei dem Gerät enthalten ist. Sollte etwas kaputtgehen oder schieflaufen, dann könnt ihr die Powerbank jederzeit einschicken. Wofür wird die Powerbank gebraucht? Seid euch klar, wofür ihr die Powerbank braucht. Fahrt ihr morgens mit Bus und Bahn zur Arbeit oder seid ihr auch bei rauem Wetter mal tagelang in der Natur unterwegs (Wandern, Camping-Urlaub etc.)?

Welche Powerbank ist die Beste für mich?

Im folgenden Abschnitt stellen wir euch die besten Powerbanks vor, die ihr aktuell kaufen könnt. Außerdem erklären wir euch, für wen sich welche Powerbank am besten eignet und stellen euch weitere Alternativen vor.

Beste Powerbank bis 10000 mah – Anker Powerbank PowerCore

Für wen ist die Powerbank geeignet? Ihr sucht nach einer kleinen und leichten Powerbank für den Alltag, dann schaut euch die Anker Powerbank PowerCore an. Diese bietet euch genügend Leistung für im Schnitt zwei Smartphone-Akkus.

Das bietet die Anker Powerbank PowerCore: Mit der Powerbank PowerCore von Anker bekommt ihr eine kleine und kompakte Powerbank. Sie ist etwa so groß wie eine handelsübliche Spielkarte. Laut Hersteller könnt ihr euer Smartphone im Schnitt 2,5 Mal aufladen (je nach Akku-Größe des Handys).

Die Powerbank unterstützt die Schnellladefunktion (Quick Charge) und im Lieferumfang ist neben einem USB-Kabel auch ein Beutel für die Aufbewahrung enthalten.

Von Nachteil ist, dass ihr die Powerbank nicht selbst aufladen und gleichzeitig ein angeschlossenes Handy aufladen könnt. Denn beim Aufladen schaltet die Powerbank alle Anschlüsse ab.

Pro dank kompakter Größe gut fürs Reisen geeignet

hohe Ladegeschwindigkeit dank Quick Charge

Lieferumfang mit Kabel und Beutel Contra gleichzeitiges Auf- und Entladen nicht möglich

Das sagen die Käufer: Die Powerbank wird auf Amazon mit 4,7 von 5 Sternen bei über 20.000 Bewertungen rezensiert. Gelobt wird vor allem die Ladegeschwindigkeit und die kleine Größe. In der Kategorie “Für unterwegs” bekommt die Powerbank 4,7 von 5 Sternen.

Alternative bis 10000 mAH – POSUGEAR Powerbank 10000mAh

Für wen ist die Powerbank geeignet? Ähnlich wie bei Anker bekommt ihr von POSUGEAR ebenfalls eine kleine und handliche Powerbank und könnt im Vergleich noch ein paar Euro sparen.

Das bietet die POSUGEAR Powerbank: Die Powerbank bietet euch 10000mAh, damit könnt ihr ein Handy ein bis zweimal aufladen. Das Gerät bietet eine gute Leistung in einer handlichen Größe. Auch der Preis ist mit rund 12 Euro fair gestaltet.

Im Gegensatz zur teureren Anker PowerCore bekommt ihr jedoch auch keine Aufbewahrungstasche und zusätzliches Kabel.

Pro handliche Größe im Scheckkartenformat,

solide Leistung

günstiger Preis Contra kein Zubehör

Das sagen die Käufer: Die Powerbank wird auf Amazon mit 4,3 von 5 Sternen bei mehr als 3000 Rezensionen bewertet. Gelobt wird die gute Ladeleistung (4,1 / 5) und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis (4,1 / 5). Die Käufer loben vor allem auch die kompakte Größe und die leichte Handhabung.

Beste Powerbank bis 20000 mah – RaV Power 20.000 mAH

Für wen ist die Powerbank geeignet? Für rund 50 Euro bekommt ihr eine hochwertige Powerbank mit genügend Kapazität für mehrere Aufladungen. Seid ihr viel unterwegs oder wollt eure Powerbank nicht ständig aufladen, dann empfehlen wir euch dieses Gerät.

Das bietet die RaV Power 20.000 mAH: Die Powerbank von “RaV Power” bietet euch mit 20000 mAh genügend Kapazität, um euer Smartphone oder eure Nintendo Switch damit mehrere Male aufzuladen. Ein USB-C Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Weiteres Zubehör wie eine Tasche ist nicht dabei.

Die Powerbank bietet euch außerdem das QC-Protokoll. Unterstützt euer Smartphone eine Schnelllade-Funktion, dann könnt ihr euer Gerät mit der Powerbank besonders schnell aufladen.

Das bedeutet, ihr könnt euer Gerät besonders schnell aufladen, wenn euer Gerät das ebenfalls unterstützt.

Insgesamt bietet euch das Gerät jedoch nur zwei Anschlüsse zum Aufladen, was für manche möglicherweise etwas wenig ist.

Pro hohe Ausgangsleistung

unterstützt Schnellladefunktion (QC-Protokoll)

gute Verarbeitung Contra nur zwei Anschlüsse zum Aufladen

kein zusätzliches Zubehör im Lieferumfang

Das sagen Käufer: Auf Amazon wird die Powerbank mit 4,7 von 5 Sternen bei 3255 Bewertungen rezensiert. Gelobt wird die hohe Ausgangsleistung und die ausreichende Kapazität.

Günstigere Alternative – AUKEY USB C Powerbank 20000 mAh

Für wen ist die Powerbank geeignet? Sucht ihr nach einer günstigen Alternative zur Anker-Powerbank, dann schaut euch das Gerät von Aukey an. Hier bekommt ihr 20000 mAh für rund 30 Euro und bekommt viele Anschlüsse. Braucht ihr die Powerbank schnell, ist sie für euch nur bedingt geeignet.

Das bietet die AUKEY USB C Powerbank: Das Gerät von Aukey bietet euch eine gute Ausgangsleistung und eine große Kapazität. Mit 20000 mAh könnt ihr euer Handy mehrfach aufladen. Die Powerbank bietet euch außerdem eine solide Verarbeitung. Im Lieferumfang ist neben einem Kabel auch eine Stofftasche mit Polsterung enthalten.

Euer Smartphone könnt ihr mit der Powerbank zwar schnell aufladen, die Powerbank selbst unterstützt dies nicht. Um den Zusatz-Akku voll aufzuladen, benötigt ihr daher gut und gern 8 bis 10 Stunden.

Pro gute Ausgangsleistung, große Kapazität

solide Verarbeitung

Stofftasche mit Polsterung und Kabel

viele Anschlüsse (2 USB-A und 2 USB-C) Contra lange Ladezeit der Powerbank

Das sagen die Käufer: Die Powerbank wird auf Amazon mit 4,6 von 5 Sternen bei über 1400 Bewertungen rezensiert. Gelobt wird die hohe Ladeleistung (4,4/ 5 Sternen) und die gute Qualität (4,1/5).

Beste Powerbank mit Steckdose – Omnicharge Omni 20+

Für wen ist die Powerbank geeignet? Seid ihr mit Laptop und Co unterwegs und benötigt eine Steckdose, dann ist die Omnicharge Omni 20+ eine gute Wahl. Diese bietet eine Kapazität und ihr könnt auch große Geräte wie Laptops, Bildschirme und Co an die Powerbank anschließen. Wegen der vielen Funktionen fällt der Preis jedoch ebenfalls üppig aus. Benötigt ihr keine Steckdose, dann solltet ihr zu deutlich günstigeren Modellen greifen.

Das bietet die Omnicharge Omni 20+: Die Omni 20+ bietet euch 20.000 mAh und jede Menge Zusatzfunktionen. So könnt ihr über die DC-Buchse verschiedene große Geräte wie Laptops oder Bildschirme betreiben und außerdem bietet das Gerät eine Wireless-Charging-Funktion.

Auf einem Display auf der Powerbank könnt ihr euch wichtige Informationen zu Werten und Daten anzeigen lassen. Insgesamt bietet euch die Omni 20+ ein rundes Gesamtpaket, wenn ihr die vielen Funktionen benötigt.

Größter Nachteil ist der happige Preis von knapp 300 Euro. Ärgerlich ist hier insbesondere der geringe Lieferumfang, denn es wird weder ein Netzteil noch eine Aufbewahrung mitgeliefert.

Eine Schutzhülle kann man sich zwar beim Hersteller Omnicharge für knapp 40 Euro bestellen, ist aber umständlich und teuer, da ihr in den USA bestellen müsstet und hier kommen Importgebühren dazu.

Eine günstigere Version der Powerbank mit weniger Kapazität bekommt ihr auch bereits für gut 100 Euro.

Pro hochwertige Verarbeitung

gute Kapazität

viele Funktionen wie Steckdose und induktives Laden

Display mit vielen Anzeigen

kompakte Größe Contra hoher Preis

geringer Lieferumfang

Das sagen die Käufer: Auf Amazon wird die Powerbank mit 4,8 von 5 Sternen bei 44 Bewertungen (Amazon.de) und mit 4,5 von 5 Sternen bei 169 Bewertungen (Amazon.com) rezensiert. Gelobt wird die gute Verarbeitung und die vielen Funktionen. Viele Käufer wünschen sich aber auch, dass eine Schutzhülle oder eine ordentliche Verpackung im Lieferumfang dabei wäre.

Beste Powerbank mit Solar – Hiluckey Wireless Solar Powerbank 26800 mAh

Für wen ist das Gerät geeignet? Ihr seid viel draußen unterwegs und sucht nach einer robusten und Outdoor-tauglichen Powerbank mit Solar-Panel, dann schaut euch die Powerbank von Hilucky an. Der Preis liegt bei rund 30 Euro.

Das bietet die Hiluckey Wireless Solar Powerbank: Die auffälligste Eigenschaft ist das verbaute Solar-Panel in der Powerbank. Seid ihr draußen unterwegs, dann könnt ihr die Powerbank an euren Rucksack hängen und so aufladen lassen. Übers Stromnetz braucht ihr rund 7-8 Stunden, bis die Powerbank aufgeladen ist.

Außerdem könnt ihr mit dem Gerät bis zu 4 Geräte gleichzeitig aufladen. Hinzu kommt eine QI-Wireless-Funktion, über die ihr ebenfalls laden könnt.

Pro robust, wasserdicht und stabil, für Outdoor geeignet

integriertes Solar-Panel

bis zu 4 Geräten aufladen gleichzeitig möglich

fast 30000 mAH Ladung Contra billige USB-Abdeckung

Das sagen die Käufer: Die Powerbank wird auf Amazon mit 4,5 von 5 Sternen bei 935 Rezensionen bewertet. Positiv erwähnt wird vor allem die hochwertige und robuste Verarbeitung, dank der die Powerbank so einiges aushält. Dank der hohen Leistung lassen sich auch etliche Geräte damit betreiben.

Auf der nächsten Seite findet ihr noch ein paar allgemeine Tipps und Hinweise rund um die tragbaren Akkus.