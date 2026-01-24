Alle Anime mit Release, die 2026 als Film ins Kino nach Deutschland kommen

In 2025 gab es mit Demon Slayer einen besonders großen Anime als Film, der im Kino seine Premiere feierte. MeinMMO verrät euch, welche in 2026 folgen und welche Termine ihr euch unbedingt im Kalender eintragen solltet.

Update am 24. Januar 2026: Der Release von Puella Magi Madoka Magica the Movie -Walpurgisnacht Rising- in Japan wurde verschoben.

Welche Filme sind in dieser Liste enthalten? MeinMMO listet euch sämtliche Filme auf, die 2026 ins Kino kommen. Bei den Anime handelt es sich sowohl um Neuerscheinungen als auch um ältere Anime, die einfach nochmal im Kino gezeigt werden. Wichtig ist, dass es sich dabei nicht um ein spezielles Event für eine bestimmte Stadt handelt, sondern um ein deutschlandweites Event.

Alle Anime in 2026, die ins Kino nach Deutschland kommen

Februar 2026

24. Februar: Scarlet (Infos auf Sony Pictures)

Bislang gelaufen:

13. Januar: Alice im Wunderland: Dive in Wonderland (Info: ADN)

Termin noch unbekannt:

All You Need Is Kill, japanischer Start: 9. Januar 2026 (Infos auf Crunchyroll)

The Dangers in My Heart: The Movie, japanischer Start: 13. Februar 2026 (Infos von der AnimagiC 2025)

New Gintama the Movie: Yoshiwara in Flames, japanischer Start: 13. Februar 2026 (Infos auf X)

That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Tears of the Azure Sea, japanischer Start: 27. Februar 2026 (Infos auf Crunchyroll)

Puella Magi Madoka Magica the Movie -Walpurgisnacht Rising-, japanischer Start: TBA; wird im Februar 2026 bekannt gegeben (Infos auf Crunchyroll)

Assassination Classroom The Movie: Our Time, japanischer Start: 20. März 2026 (Infos auf Crunchyroll)

Detektiv Conan: Highway Angel, japanischer Start: im Zeitraum von 29. April bis 6. Mai 2026 (Infos auf Crunchyroll)

Die Tagebücher der Apothekerin, japanischer Start: Dezember 2026 (Infos auf Crunchyroll)

Rascal Does Not Dream of a Dear Friend, japanischer Start: 2026 (Infos auf X)

Unter „Termin noch unbekannt“ fassen wir die Filme zusammen, deren Starttermin in 2026 für Japan angesetzt wurde, für Deutschland aber noch nicht bekannt ist. Hier listen wir zudem nur Filme auf, bei denen eine hohe Chance besteht, dass sie auch ins deutsche Kino kommen und nicht nur als Veröffentlichung auf einem Streaming-Dienst.

Dazu zählen unter anderem Anime, die in der Vergangenheit schon als Film in Deutschland liefen oder bei denen eine große Fan-Base innerhalb von Deutschland besteht.

Im Laufe von 2026 werden noch weitere Filme hinzukommen, die 2026 im Kino starten. MeinMMO hält diesen Artikel aktuell, weshalb ihr in Zukunft öfter vorbeischauen solltet, um zu schauen, ob neue Termine hinzukamen.

Auch in 2025 gab es einige Anime-Filme, die im Kino liefen. Das schürt die Vorfreude auf das Jahr 2026. Damit ihr einen Eindruck davon bekommt, wie groß das Kino-Jahr 2025 war, könnt ihr im folgenden Artikel etwas schmökern: Alle Anime, die 2025 ins Kino nach Deutschland kommen