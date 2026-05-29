5 Animes auf RTL2, die du nur kennst, wenn du damals wirklich alles geschaut hast

Auf RTL2 liefen viele Anime-Serien, die die meisten noch kennen dürften. Darunter Naruto, One Piece und Dragon Ball. Doch kennt ihr auch die unbekannteren Animes, die auf dem Fernsehsender liefen?

Der Artikel erschien ursprünglich im Juni 2025.

Viele Millenials sind mit den Anime-Serien auf RTL2 aufgewachsen. Selbst kleinere Serien wie DoReMi und Hamtaro erfreuen sich damals großer Beliebtheit. Doch es gibt noch einige Serien, von denen vermutlich kaum einer wusste, dass sie überhaupt auf dem Fernsehsender liefen. MeinMMO stellt euch einige von ihnen vor.

Zu den Anime-Serien schreiben wir immer dazu, wann sie erstmals auf RTL2 anlief. Zudem erfahrt ihr, wie gut die Serie auf MyAnimeList bewertet ist und ob sie etwas für euch sein könnte.

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Frau Pfeffertopf

Premiere auf RTL2: 1994

1994 Wie gut ist der Anime? 6,66/10 (MAL)

Worum geht es? Der Anime basiert auf einem norwegischen Kinderbuch. Frau Pfeffertopf führt ein normales Leben mit ihrem Mann in einem kleinen Dorf. Allerdings schrumpft die ältere Dame jedes Mal, wenn sie niest, auf die Größe einer Maus. In dem winzigen Zustand erlebt sie so einige Abenteuer, in denen sie sogar mit Tieren spricht.

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Sie versucht stets, ihr Geheimnis vor anderen Menschen zu verbergen – sogar vor ihrem eigenen Mann. Die einzige Bezugsperson, die sie hat, ist ein Mädchen namens Lily, die im Wald lebt.

Für wen ist der Anime etwas? Die Serie eignet sich vor allem für kleinere Kinder. Er hat eine harmlose Geschichte, ist also völlig frei von Gewalt. Zudem werden hier alltägliche Situationen gezeigt, aus denen Kinder vielleicht noch was lernen könnten. Für Erwachsene lohnt sich der Anime wohl nur, wenn sie auf Retro-Animes stehen.