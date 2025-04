Ein Anime aus meiner Kindheit ist viel besser als viele RTL2-Serien, aber ich muss oft erklären, was das überhaupt ist

Die Anime-Zeit auf RTL2 hat vermutlich einigen von euch den Nachmittag versüßt. MeinMMO-Redakteurin Jasmin Beverungen hat dabei einen Favoriten gefunden, den viele allerdings gar nicht so richtig auf dem Schirm haben.

Erinnert ihr euch noch an die Zeit, in der ihr von der Schule nach Hause gekommen seid, um nachmittags den Fernseher anzuschmeißen? Wenn ihr in meinem Alter seid, könnte es sein, dass ihr euren Tag ebenfalls auf RTL2 verbracht habt. Dort liefen nämlich verschiedene Anime-Serien rauf und runter.

Besonders gerne habe ich Shonen wie Naruto und One Piece geschaut, aber auch Magical-Girl-Serien wie Pretty Cure und Sailor Moon waren mit dabei. Einen Anime habe ich dabei besonders gerne verfolgt. Das Problem: Wenn man mich danach fragt, muss ich oft erklären, was das eigentlich für ein Anime ist und wieso er mein Lieblings-Anime aus der RTL2-Zeit ist.

Ein Anime mit Hexen versüßte mir die Kindheit

Abwechslungsreiche Hexen-Story

Der Anime, um den es geht, ist DoReMi. Er lief in 2001 auf RTL2 an und wurde nach 2 Staffeln im deutschen Fernsehen abgesetzt. Darin geht es um Doremi Harukaze, die bei einem Treffen mit der Hexe Majorca deren geheime Identität aufgedeckt. Majorca verwandelt sich daraufhin in einen Frosch und muss Doremi als ihre Schülerin aufnehmen. Auch Emily, Sophie, Nicole und weitere Freundinnen werden zu Hexenlehrlingen.

Meine Obsession für DoReMi hat sich in vielen Bereichen gezeigt. Mit damaligen Schulfreundinnen hatte ich die Verwandlungen nachgespielt oder meine allerersten Mangas zur Story gelesen (auch wenn der Zeichenstil nicht mein Fall war). In späteren Jahren hatten wir sogar eine Fan-Homepage erstellt, bei der Personen eine Elfe adoptieren und sich mit ihr beschäftigen konnten.

Vor allem die Hexenprüfungen haben mir im Anime gut gefallen, weil sie so lustig und abwechslungsreich waren:

In einer Prüfung muss Doremi einem Liebespaar, bestehend aus einem Oktopus und einem Tintenfisch, helfen.

In einer anderen Prüfung müssen sie ihre größten Ängste aufschreiben, um sich ihnen zu stellen. Sophie durchschaut den Tricks im Voraus und muss – oh nein, wie schrecklich! – zwei Teller Kekse essen.

Eine Prüfung bekamen die Mädchen sogar geschenkt, weil die Prüferinnen in den Urlaub wollten

Das Ganze ist wunderbar bunt und magisch. Es gibt eine durchdachte Lore mit einer Hexenkönigin, einer eigenen Welt der Hexen und Elfen, die den Hexen an die Seite gestellt werden.

Neben ihrem Dasein als Hexenschülerin arbeiten die Mädchen im Laden von Majorca, in dem es magische Gegenstände gibt. Zudem sind sie immer noch normale Mädchen, die auch zur Schule gehen. Dadurch sieht man nicht nur, wie das Fantasy-Leben als Hexe ist, sondern auch normale Alltagssituationen.

Mit DoReMi erwachsen werden

Im Gegensatz zu anderen Magical-Girl-Serien wie Sailor Moon oder Pretty Cure hat mich DoReMi damals vorbereitet, erwachsen zu werden. Die Story war nicht so abgedreht wie in anderen Serien und immer nah an den Mädchen dran. Ich konnte mich in viele Situationen selbst hineinfinden und daran weiterentwickeln:

Es gibt beispielsweise eine Folge, in der das Wachsen der Oberweite ein Thema ist und warum das kein Problem ist, für das man sich schämen muss.

Die Tode waren viel glaubwürdiger als in anderen Serien. Ein Charakter namens Nozomi wollte auch eine Hexe werden, starb aber an Krebs. So wurde ich schon als junge Erwachsene mit realen, ernsten Themen konfrontiert.

Ab der 2. Staffel müssen sich Doremi und ihre Freundinnen um ein Baby kümmern. Im Gegensatz zu Chibiusa aus Sailor Moon ist es hilfsbedürftiger, wodurch ich früh gelernt habe, was Verantwortung bedeutet.

Der Shop, in dem die Mädchen arbeiten, hatte in jeder Staffel eine neue Ausrichtung. Von der Floristik über eine Bäckerei bis hin zum Weben von Kleidern war einiges dabei. Ich wollte deshalb schon als Kind einen Nebenjob haben und habe mich durch das Bewusstsein, hart für sein Geld arbeiten zu müssen, im Studium mit Nebenjobs finanziell über Wasser gehalten.

Obwohl ich einige Jahre meines Lebens nach DoReMi gelebt habe, habe ich bisher kaum jemanden getroffen, der sofort meine Liebe für den Anime geteilt hat. MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski ist bisher die einzige Person, die sofort ins Schwärmen geriet, als ich ihr erzählte, welcher mein Lieblings-Anime aus der RTL2-Zeit ist.

Eine mögliche Erklärung wäre es, dass die kindliche Optik viele Fans abgeschreckt haben könnte. Trotz der großen Kulleraugen und Kinder als Protagonisten hat sich DoReMi mit ernsten Themen befasst, die mich in meiner Kindheit und Jugend beschäftigt haben. Und wer jetzt mit „Aber in Sailor Moon gab es sogar einen krassen Moment, bei dem alle Sailor-Kriegerinnen gestorben sind und wiederbelebt wurden“ kommt – das gab es auch in DoReMi.

Leider zeigt sich diese fehlende Aufmerksamkeit für DoReMi in der Ausstrahlung im deutschen Fernsehen. Nach 2 Staffeln wurde der Anime auf RTL2 abgesetzt, obwohl es 4 Stück gibt. Es gab nie ein offizielles Statement dazu, doch es könnte sein, dass der Anime zu wenig Zuschauer vorm Bildschirm versammelte. So musste ich mir die letzten beiden Staffeln auf Japanisch ansehen.

Gibt es einen RTL2-Anime, der euch genauso gefesselt hat wie mich? Welche Tänze, Verwandlungen und Attacken habt ihr nachgespielt? Schreibt es gerne in die Kommentare!

