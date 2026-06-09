Warum greifen Fieslinge „Magical Girls“ bei ihrer Verwandlung in Animes nicht an? Die Antwort liegt in der Wissenschaft

Als Kind habt ihr es bestimmt auch einfach hingenommen, dass sich in Animes eure liebsten Heldinnen in Magical Girls verwandelt haben, ohne vom Gegner gestört zu werden. Doch als Erwachsener fragt man sich: Wieso haben sie damals nie angegriffen?

Warum greifen Gegner die Magical Girls nie an? Auf Instagram berichtet der Account themetroclassic von den Erkenntnissen des Teilzeit-Dozenten Rikao Yanagita der School of Science and Technology der Meiji-Universität. Dieser kann nämlich wissenschaftlich begründen, warum die Bösewichte den Transformationen fernbleiben.

Als Grundlage nimmt er dafür alle Verwandlungen aus dem Anime Pretty Cure. Dort beträgt die durchschnittliche Verwandlungszeit 58 Sekunden. Also genug Zeit, in der die Gegner die Mädchen pulverisieren könnten. Doch eigentlich ist es umgekehrt der Fall: Die Gegner würden sterben.

Als Beispiel nennt der Wissenschaftler die erste Staffel von Pretty Cure:

Eine bunte Regenbogensäule hebt die beiden Mädels in die Lüfte, die von einer glänzenden Schutzschicht umgeben sind.

Um die benötigte Kraft des Lichts zu berechnen, nutzt der Wissenschaftler die Formel P = mgc. Unter der Annahme, dass die Mädels je 50 kg wiegen, braucht es eine Kraft von 150 Millionen Kilowatt, damit die beiden fliegen. Das entspräche dem Energieverbrauch von ganz Japan.

Bei einem Durchmesser von 3 m, den die Lichtsäule haben könnte, ergibt sich sogar ein Wert von 10,4 Milliarden kW. Das entspräche dem dreifachen Verbrauch der gesamten menschlichen Welt.

Die Säule würde damit 71.000 Grad Celsius heiß sein.

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Ihr könnt euch also vorstellen, was mit einem Wesen passieren würde, das in diese Lichtsäule gerät und nicht diese Schutzschicht der Magical Girls hat.

Denkt dran, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse mit einem Augenzwinkern zu sehen, da es sich hierbei nicht um eine offizielle Erklärung eines Mangakas handelt, sondern um eine eines Wissenschaftlers.

Rechenmodell auch für andere Animes geeignet

Gilt das für alle Magical-Girl-Serien? Auch bei Sailor Moon und anderen Animes bildet sich eine farbige Schicht um die Haut, ähnlich wie in Pretty Cure. Es entstehen beispielsweise Schleifen, die den Körper umhüllen und so als Schutzschicht fungieren könnten.

Somit besitzen auch die Protagonisen aus anderen Animes eine schützende Schicht, damit sie nicht vom Licht pulverisiert werden.

In Sailor Moon sind die Kriegerinnen nach den Planeten des Sonnensystems benannt. Wusstet ihr eigentlich, dass es in Sailor Moon sogar eine Sailor Earth gibt? Sie passt allerdings nicht so ganz zu den anderen Kriegerinnen: In Sailor Moon gibt es eine Sailor Earth, aber sie ist anders, als ihr es erwartet