Alle Animes, die 2025 ins Kino kommen

Mittlerweile starten einige Animes nicht direkt auf einem Streamingdienst, sondern kommen vorher noch ins Kino. MeinMMO verrät euch, welche Termine ihr euch 2025 im Kalender markieren müsst, wenn ihr die Filme und Serien im Kino sehen sollt.

Welche Filme sind in dieser Liste? In der Kino-Liste findet ihr Animes, die noch 2025 ins Kino kommen. Dabei handelt es sich um Neuerscheinungen oder spezielle Events, in denen ältere Animes noch einmal gezeigt werden.

Wir betrachten in der Liste nur die Starttermine in Deutschland. Es kann allerdings sein, dass einige der Filme nicht in jedem Kino in Deutschland gezeigt werden. Sollte es kleinere Aktionen geben, die sich nur auf bestimmte Kinos beschränken, teilt es uns gerne mit, damit wir sie in diese Liste mit aufnehmen können!

In diesem Jahr läuft Attack on Titan im Kino, auch wenn der Anime längst beendet wurde:

Alle Termine in 2025, an denen Animes ins Kino kommen

Januar

28. Januar: trapezium

Februar

25. Februar: Attack on Titan: THE LAST ATTACK

März

11. März: Mobile Suit Gundam GQUUUUUUX – Beginning

11. März: Ghost in the Shell (30th Anniversary)

16. März: Overlord: The Sacred Kingdom

18. März: Dragon Ball Z: Battle of Gods – Extended Cut

21.-22. März: Witch Watch: Watch Party (nur Cineplex)

22.-23. März: Konosuba 3 – Bonus Stage

April

5. April: Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can’t Sing

27. April: The Colors Within

Termin noch unbekannt

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc

Puella Magi Madoka Magica the Movie – Walpurgisnacht: Rising

Lupin The IIIrd The Movie

Im Laufe von 2025 werden noch einige Filme hinzukommen, die in den deutschen Kinos gezeigt werden. MeinMMO passt den Artikel laufend an, damit ihr keinen Termin verpasst!

Solltet ihr dagegen lieber daheim bleiben, könnt ihr auch warten, bis die Filme bei eurem abonnierten Streamingdienst erscheinen. Wenn ihr nicht genug Zeit habt, all die neuen Serien zu schauen, hilft euch die folgende Liste von MeinMMO weiter: Wenn ihr nur 10 Animes in 2025 sehen könnt, dann diese