Wenn ihr nur 10 Animes in 2025 sehen könnt, dann diese

Auch 2025 hält wieder neues Futter für Anime-Fans bereit. MeinMMO verrät euch, welche die vielversprechendsten Serien für das neue Jahr sind.

Wer kennt es nicht: Der Pile of Shame ist vom Vorjahr noch ungesund hoch und die neuen Anime-Knaller stehen schon in den Startlöchern. Es kann aber auch sein, dass ihr einfach nicht so viel Zeit habt, all die schändlichen Isekais und anderen Serien durchzuwälzen, um eure perfekte Abendunterhaltung zu finden.

Deshalb stellt euch MeinMMO 10 Animes vor, die ihr 2025 unbedingt gesehen haben müsst. Mit dabei sind komplette Neuerscheinungen, neue Staffeln zu bestehenden Animes und Filme, die 2025 ins Kino kommen werden. Außerdem geben wir euch am Ende eine Liste weiterer Animes, die wir euch ebenfalls empfehlen können, wenn ihr etwas mehr Zeit habt.

10 vielversprechende Animes, die 2025 erscheinen

One-Punch Man (Staffel 3)

Release: 2025

2025 Streaming-Anbieter: unbekannt, Staffel 1-2 auf Crunchyroll verfügbar

Worum geht es? In One-Punch Man geht es um den Helden Saitama. Er hat so hart trainiert, dass er jeden Gegner mit nur einem Schlag bezwingt. Er tritt der Heldenvereinigung bei, einer Organisation, die Helden einstellt, um die Bevölkerung vor Monstern und Verbrechern zu schützen.

In Staffel 3 wird der Monster Association Arc vom Ende von Staffel 2 fortgesetzt. Die Monster Association möchte einen Krieg zwischen den Menschen und Monstern, bei dem Orochi und Gyoro die Anführer der Monster sind. Es kommt zu einem Showdown zwischen Saitamas Schüler Genos und dem Heldenjäger Garou, bei dem letzterer vom Phoenix Man der Monster Association gerettet wird.

Für wen ist es geeignet? Der Anime ist für seinen plumpen Humor und alberne Szenen bekannt. Solltet ihr also auf eine lustige Serie aus sein, die sich oft nicht allzu ernst nimmt, könnte One-Punch Man etwas für euch sein. Alternativ könnt ihr es auch mit Mashle: Magic and Muscles probieren.

The Summer Hikaru Died

Release: Sommer 2025

Sommer 2025 Streaming-Anbieter: Netflix

Worum geht es? Hikaru und Yoshiki sind seit ihrer Kindheit beste Freunde. Sie leben in einem kleinen Dorf und sind die einzigen Personen im selben Alter, was sie noch enger zusammenschweißt. Doch in einem Sommer merkt Yoshiki plötzlich, dass etwas nicht mit Hikaru stimmt.

Ikarus Aussehen ist gleichgeblieben, doch sein Verhalten hat sich schlagartig verändert. Als Yoshiki seinen besten Freund darauf anspricht, verwandelt sich Hikaru in ein schauriges Wesen und droht, Yoshiki zu töten, wenn er das neue Wesen nicht akzeptieren kann. Hinzu kommen seltsame Vorkommnisse im Dorf, die auf etwas noch Schlimmeres hindeuten.

Für wen ist es geeignet? The Summer Hikaru Died dürfte etwas für Fans des Horror-Genres sein. Der Trailer verspricht schon jetzt einen visuell anspruchsvollen Anime und könnte die Fans vertrösten, die von den schlechten Animationen aus Uzumaki enttäuscht wurden.