Ein Anime ist eine Mischung aus One Punch Man und Windbeuteln – Bekommt 2. Staffel, veröffentlicht passenden Trailer

Offiziell bestätigt wurde bislang nur der„The Divine Visionary Candidate Exam Arc“. Wir erfahren in diesem Storyabschnitt mehr über die Personen, die drei magische Gesichtsmale besitzen. Die Anzahl der Striche im Gesicht gibt nämlich an, wie mächtig ein Magier ist.

Wann startet die 2. Staffel? Auf dem Jump Festa 2024 wurde bekannt, dass der Anime ab dem 6. Januar 2024 im japanischen Fernsehen ausgestrahlt wird (via Twitter ). Die Folgen werden nur wenige Stunden nach ihrer Veröffentlichung wieder auf Crunchyroll landen (via Crunchyroll ).

Auch die Windbeutel, die in der Serie immer wieder vorkommen, hätten die Zuschauer in ihren Bann gezogen.

Außerdem lachen sich einige Fans darüber schlapp, dass der Anime einige Anspielungen auf Harry Potter und das Schloss Hogwarts habe. Im unten eingebundenen Trailer gibt es beispielsweise eine Eule zu sehen, die den Zauberschülern einen Brief liefert, was einigen aus Harry Potter bekannt vorkommen könnte.

Was gefällt den Fans am Anime? Der Anime kommt bei Crunchyroll auf eine Wertung von 4,8/5 Sternen bei 67.300 Bewertungen. Einige User wie Johannes-Benedictus beschreiben den Anime als “One Punch Man mit Magie”. Die beiden Animes teilen denselben trockenen Humor und haben einen lustigen, nicht gerade emotionalen Hauptcharakter.

Was steckt hinter Mashle: Magic and Muscles?

