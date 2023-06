Die 5 besten Fantasy-Anime, wenn ihr in andere Welten abtauchen wollt

Ihr wollt einfach mal ein wenig abschalten und in fremde Fantasy-Welten abtauchen? Dann haben wir hier 5 Anime, mit denen das wunderbar gelingt.

Anime sind die perfekte Methode, um der Wirklichkeit einfach mal für ein paar Stunden zu entkommen und sich in fremde Welten zu flüchten. Gerade im Fantasy-Bereich gibt es jede Menge Serien, die spannende Welten offenbaren oder liebenswerte Charaktere in einem fantastischen Setting bieten, bei dem man einfach mitfiebern muss.

Wir haben euch zu diesem Zweck 5 Anime aus dem Fantasy-Bereich herausgesucht, die ihr vielleicht noch nicht kennt – aber ihr auf jeden Fall mal hineinschauen solltet, wenn ihr interessante Fantasy-Welten mögt.

The Ancient Magus’ Bride

Alternative Namen: The Magician’s Bride, Mahoutsukai no Yome

Weitere Genres: Drama, Romantik

Episoden: 24 (Loses Ende, Staffel 2 läuft aktuell)

Stream verfügbar auf: Crunchyroll

Mit nur 15 Jahren wird Chise Hatori verstoßen, weil sie allen in ihrem Umfeld nur Unglück bringt. Sie endet als Hauptattraktion auf einer Versteigerung und wird dort für einen horrenden Preis als Sklavin verkauft – nicht jedoch an einen einfachen Menschen, sondern an eine mysteriöse Kreatur, die sich hinter einer Maske versteckt: ein Magier mit dem Namen Elias Ainsworth.

Elias hat Chise gekauft, um aus ihr seine Ehefrau zu machen und sie zugleich zur Magierin auszubilden. Denn all das Unglück, das sie bisher angezogen hat, liegt an einer Besonderheit: Sie ist eine „Slay Vega“ – ein „Geliebtes Kind der Nacht“ und zieht damit Feen und andere magische Wesen an, die wiederum für all das Unheil verantwortlich waren.

An der Seite des unheimlichen Magiers erfährt Chise immer mehr über ihre Kräfte und muss sich mit der Situation anfreunden, dass ihr Schicksal bereits vorbestimmt zu sein scheint.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was man von Ancient Magus’ Bride erwarten sollte: The Ancient Magus’ Bride hat nicht nur einen wirklich schönen Zeichen- und Animationsstil, sondern auch interessante Charaktere mit einer spannenden Welt und jeder Menge Liebe zum Detail. Chises Ausbildung zur Magierin verläuft mit einigen dramatischen Wendungen und dem Anime gelingt es, viele bekannte Sprichwörter oder Volkssagen in passende, magische Geschichten zu kleiden.

Wer gut durchdachte Fanatsy-Anime mit nachvollziehbaren Charakteren und spannenden Geschichten mag, kommt an dieser Serie nicht vorbei.

Made in Abyss

Alternative Namen: /

Weitere Genres: Abenteuer, Mystery, Drama

Episoden: 25 (2 Staffeln)

Stream verfügbar auf: Netflix, Apple TV, aniverse

Ein gigantisches Loch klafft in der Welt: der Abyss. In seinen Tiefen warten uralte Relikte von unschätzbarem Wert, verborgene Technologien, aber auch jede Menge unerforschte Flora und Fauna. Am Rande des Abyss hat sich eine Stadt gebildet, von der Forscher immer weiter in die Tiefe vordringen – doch viele von ihnen kommen niemals zurück.

Riko, noch jung an Jahren, darf nur wenige Meter in die Tiefe steigen, macht dort jedoch einen interessanten Fund. Sie findet einen Roboter-Jungen, den sie Reg tauft und ist begeistert von der Technologie, die seine Erschaffung ermöglicht hat. Zusammen mit Reg macht sie sich auf, um tief in den Abyss hinabzusteigen, ihre eigene verschollene Mutter zu suchen und gleichzeitig Regs Ursprünge zu ergründen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was man von Made in Abyss erwarten sollte: Made in Abyss ist wohl der Inbegriff eines Abenteuer-Anime, denn der Abstieg ins Unbekannte ist wortwörtlich der Inhalt dieser Serie. Dabei wird die Welt mit jedem Meter in die Tiefe immer fantastischer, aber zugleich auch unheimlicher und grausamer. Die Wesen und Welten, die hier erschaffen wurde, strotzen nur so vor kreativer Energie.

Allerdings ein Wort der Warnung: Obwohl die Protagonisten Kinder sind, eignet sich die Serie in keinster Weise für Kinder. Manche Bilder und Szenen sind verstörend und werden womöglich noch lange in Erinnerung bleiben.

Mehr tolle Fantasy-Anime mit spannenden Welten gibt’s auf der nächsten Seite.