Anime zu Devil May Cry: Netflix bringt den nächsten Videospiel-Kracher

Auf Netflix startet bald ein neuer Anime. Die Vorlage? Die legendäre Spiele-Reihe Devil May Cry. Einen ersten Teaser seht ihr hier.

Wenn es um Serien-Umsetzungen von Videospielen geht, dann ist man noch immer skeptisch. Zwar gab es in den letzten Jahren einige wirklich gute Ableger, wie etwa Arcane (League of Legends), Cyberpunk: Edgerunners oder auch The Last of Us, doch viele sind noch skeptisch. Jetzt hat Netflix einen ersten Teaser zu einer neuen Anime-Umsetzung veröffentlicht – und zwar zu einem Spiel, das viele von uns sicher in ihrer Jugend gespielt haben: Devil May Cry.

Was gibt’s im Trailer zu sehen? Ehrlich gesagt noch nicht viel, aber es handelt sich dabei auch nur um einen Teaser. Zu sehen gibt das die Optik von Dante, der in bester Action-Manier direkt Angriffen ausweicht und einen Salto in der Luft vollführt – aber genau so haben wir ihn ja in den Spielen kennengelernt.

Manch einer hatte schon befürchtet, das Projekt wäre auf Eis gelegt worden.

Die ersten Reaktionen auf YouTube waren positiv. Nach nur knapp 2 Stunden gab es über 12.500 Upvotes bei nur 282 negativen Bewertungen.

Wann startet die Serie? Ein Release-Datum für Devil May Cry auf Netflix gibt es noch nicht. Ihr werdet euch also noch ein wenig gedulden müssen, bis Dante und Vergil einmal mehr losziehen, um die Menschen vor den Schergen der Unterwelt zu beschützen.

Gab es da nicht früher schon was? Einige Fans könnten sich erinnern, dass es bereits eine animierte Serie zu Devil May Cry gab – nämlich aus dem Jahr 2007. Bei den Fans kam die Serie damals gemischt an und viele Kritiker sind der Ansicht, dass man damals nicht den richtigen „Spirit“ von Devil May Cry eingefangen habe. Dennoch steht die alte Serie heute mit 7,0 / 10 Punkten bei IMDb recht solide da.

Ob die neue Serie das übertrumpfen kann, bleibt abzuwarten. Die Fans scheinen allerdings heiß zu sein, Dante dabei zuzusehen, wie so manch einem finsteren Wesen ordentlich in den Hintern getreten wird.