Fans warten seit 5 Jahren auf einen Horror-Anime von Junji Ito – Jetzt gibt es ein Update, das Hoffnungen macht 

Der Mangaka Junji Ito ist durch seine spannenden Horror-Mangas bekannt geworden. Eines seiner bekanntesten Werke ist die Uzumaki-Reihe, die nichts mit Naruto zu tun hat. Die Reihe bekommt nun einen neuen Anime spendiert, zu dem es jetzt konkretere Informationen zum Release gibt.

Was ist die Uzumaki-Reihe? Uzumaki ist eine dreiteilige Manga-Reihe, die von 1998 bis 1999 erschienen ist. Das japanische Wort bedeutet übersetzt „Spirale“, was sich in der Handlung des Mangas widerspiegelt:

In der Kleinstadt Kurouzu treten plötzlich übernatürliche Phänomene auf. Darin sind die namensgebenden Spiralen verwickelt.

Die Bewohner der Kleinstadt drehen plötzlich durch. Ein Mann wird beispielsweise besessen von Spiralen. Er muss sie in seinem Essen und Badewasser wiederfinden.

Es kommt sogar zu Todesfällen und Naturkatastrophen, die im Zusammenhang mit den Spiralen stehen

Die Uzumaki-Reihe hat mittlerweile sogar einen Live-Action-Film in Japan hervorgebracht und kommt in zwei Videospielen vor. Im Jahr 2019 folgte dann die Ankündigung für die Anime-Serie, die vier Episoden umfassen soll.

In einem Trailer seht ihr, welcher Horror mit Uzumaki auf uns zukommt:

Lebenszeichen zu Uzumaki mit Releasezeitraum

Wann soll der Anime erscheinen? In einem Interview mit The Japan Times verriet Junji Ito, dass der Release des Animes durch die Covid-19-Pandemie nach hinten verschoben werden musste. Doch er versichert, dass die Serie noch in 2024 veröffentlicht werden soll.

Aktuell würde eine der vier Episoden fertig sein. Allein die erste Folge soll den Erwartungen des Horror-Mangakas entsprechen. Deshalb können wir davon ausgehen, dass die Anime-Umsetzung genauso gruselig sein wird wie seine Manga-Vorlage.

Demnach können sich Fans des Horror-Mangakas nach fünf Jahren Wartezeit, die seit der Ankündigung vergangen sind, auf den Uzumaki-Anime freuen. Vom ersten Trailer wissen wir bereits, dass sich das Produktionsteam von Adult Swim an den Zeichenstil von Ito halten wird. Das wird unter anderem an dem Schwarzweiß-Bild deutlich.

Schon andere Videospiele haben sich an seinem Zeichenstil orientiert. Junji Ito gilt deshalb als Ikone der Horror-Mangaszene

Das Produktionsteam arbeitet momentan nicht nur an einem Anime von Uzumaki, sondern auch zur Zeichentrickserie Rick & Morty. Der Anime soll ebenfalls noch in diesem Jahr starten und hat sich bereits in einem ersten Trailer präsentiert: Rick and Morty bekommt einen Anime und der zeigt Morty als Helden eines ganzen Alien-Volks