Ein Ex-Redakteur von One Piece weiß, was der große Schatz ist, gibt nun einen Hinweis darauf

Suguru Sugita ist ein ehemaliger Redakteur, der für den Manga One Piece zuständig war. Der Schöpfer der Piratengeschichte, Eiichiro Oda, hat nur wenigen Personen verraten, was das One Piece, also der große Schatz, nach dem alle suchen, ist. Sugita ist einer der Glücklichen.

Was weiß Sugita über das One Piece? Sugita gab mit Takuma Naito, einem weiteren ehemaligen Redakteur von One Piece und somit der Nachfolger von Sugita, ein Interview zum Manga. In dem Gespräch verriet er ein kleines Detail zum legendären Schatz und Endziel von Ruffys Crew: dem One Piece.

Wie X-User und One-Piece-Enthusiast sandman_AP berichtet, habe Sugita verraten, dass es schwer sei, das One Piece mit einem Wort zu beschreiben. Naito musste ihn daraufhin bremsen, damit die beiden nicht ihren Job beim Jump-Verlag, bei dem sie zu dem Zeitpunkt immer noch angestellt waren, verlieren würden:

Das bedeutet, dass das One Piece komplexer ist, als ein normaler Goldschatz. Worauf genau Ruffy und die Strohhutbande hinarbeiten, wird dadurch allerdings nicht verraten. Da müssen wir uns wohl bis zum Ende von One Piece gedulden, das bislang noch kein festes Datum hat.

Das One Piece ist ein materieller Schatz

Was wissen wir bereits zum One Piece? In einem Interview aus 2019 verriet Oda bereits, dass das One Piece nicht „die Freundschaft zwischen den Strohhüten“ sei. Er würde solch eine Art von Schätzen hassen. Dabei fiel ihm ein bestimmtes Beispiel aus seiner Kindheit ein.

In der Fantasygeschichte „Der Zauberer von Oz“ sei nämlich die Reise der eigentliche Schatz gewesen. Das habe Oda als Kind absolut nicht gefallen. So eine Geschichte sei für ihn nicht akzeptabel gewesen. Da Ruffy und seine Freunde eine großartige Reise haben, möchte Oda ihm einen geeigneten Schatz geben.

Daraus kann gedeutet werden, dass der Schatz etwas Materielles sein muss. Das Ende von One Piece wird sich nicht um eine gedankliche Belohnung drehen, sondern um eine wertvolle Entlohnung für die Strapazen der langen Reise.

Es ist allerdings unklar, von wem der Schatz stammt. Gol D. Roger behauptete, dass er das One Piece irgendwo auf der Grand Line versteckt habe. Allerdings fand er bereits einen Schatz auf dieser Insel vor, den Joy Boy dort hinterließ, dem ersten Piraten aller Zeiten. Der Schatz brachte Roger damals zum Lachen.

Wer ist Suguru Sugita? Sugita war von 2014 bis 2017 Redakteur von One Piece. Er war der insgesamt 8. Mitarbeiter, der als Redakteur für den Manga arbeitete. Daneben war er der Associate Producer des Films One Piece Stampede. Der aktuelle Redakteur ist Kaita Anayama (via Reddit) und auch er soll wissen, was das One Piece ist.

Im Manga gibt es ebenfalls regelmäßig Hinweise auf das One Piece. Demnach soll der Schatz die Fähigkeit besitzen, das Schicksal der Welt zu verändern. Doch dazu gehört es wohl leider nicht, eine große Katastrophe abzuwenden, auf die die Welt der Piraten zusteuert: Nach 30 Jahren kommt man dem Geheimnis von One Piece endlich einen Schritt näher