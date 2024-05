Wann endet die Geschichte von One Piece?

Der Manga und Anime von One Piece befindet sich gerade in der Final Saga. Dabei handelt es sich um den letzten Abschnitt der Story rund um die Strohhutbande. Den Anfang der Final Saga macht der Egghead-Island-Arc, im Anschluss geht es vermutlich mit dem Elbaf-Arc weiter. MeinMMO verrät euch, wann wohl das Ende von One Piece erreicht wird.

Hat One Piece bereits ein Enddatum? Eiichiro Oda hat bereits mehrmals das Enddatum von One Piece verschoben. Im November 2019 gab der Mangaka bekannt, dass die Geschichte in fünf Jahren enden würde (via Oricon). Das würde bedeuten, dass der Manga ungefähr im November 2024 sein Ende finden würde.

Der Anime würde allerdings noch etwas weiterlaufen. Momentan hinkt die Serie um einige Ereignisse hinterher. Deshalb schätzen wir, dass der Anime rund ein Jahr nach dem letzten Kapitel weiterlaufen könnte.

Allerdings rechnen wir nicht damit, dass der Manga wie von Oda vorausgesagt in diesem Jahr endet. Seine Aussage hat er vor fünf Jahren getätigt und seitdem ist eine Menge passiert. Selbst sein Redakteur Takuma Naito glaubte ihm damals nicht, dass er die Deadline von fünf Jahren einhalten kann:

Nach dem, was ich von Herrn Oda über seine Pläne für die Zukunft gehört habe, muss ich zugeben, dass ich mich frage: „Wird das in fünf Jahren vorbei sein?“. Ich muss zugeben, dass ich das nicht glaube. Aber wenn Herr Oda sagt, dass er es in fünf Jahren beenden wird, dann wird er es wohl auch in genau fünf Jahren beenden. Takuma Naito, via Oricon

Vermutlich könnten Ereignisse wie die Covid-19-Pandemie, seine Augenoperation oder sein allgemeiner Gesundheitszustand einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Außerdem nimmt er sich für jeden wichtigen Charakter genügend Zeit, um ihn genau zu beleuchten.

Wie die Kollegen von GamePro geschrieben haben, erscheinen im November 2024 die Sammelfiguren zum Elbaf-Arc. Bis dahin sollten Ruffy und seine Freunde also die Insel der Riesen erreicht haben. Doch da es noch so viel mehr zu erzählen gibt, denken wir, dass er sich nicht an seine letzte Prognose halten kann.

Aktuell befindet sich die Strohhutbande auf Egghead Island:

Wann endet One Piece? Die Einschätzung von MeinMMO

Was fehlt noch? Es gibt noch viele Geheimnisse in One Piece, die gelüftet werden müssen. Außerdem erwarten wir noch einige Ereignisse, die Oda noch zeichnen muss (Achtung, einige Story-Spoiler vorhanden!):

Diese Punkte könnten noch in der Story von One Piece auftauchen Elbaf, die Insel der Riesen, ist der nächste große Halt der Strohhutbande. Sollte sich der Arc so lange wie Wa no Kuni strecken, könnte er mehrere Jahre dauern.

Die Cross Guild war bislang viel zu lange im Hintergrund. Deshalb gehen wir davon aus, dass auch sie noch einen wichtigen Auftritt haben werden.

Beim finalen Kampf, in dem Ruffy mit seiner Großflotte antreten wird, könnten auch die Marine, die Revolutionsarmee und starke Piraten wie Blackbeard teilnehmen.

Urogue ist der Einzige, der aus der Schlimmsten Generation noch keinen größeren Auftritt hatte. Es könnte also sein, dass der Mönch entweder in Elbaf oder in einem darauffolgenden Arc wiederzusehen sein wird.

Es wird vermutlich eine komplette Auflösung zum Geheimnis rund um das Verlorene Jahrhundert geben. Es könnte also einige Rückblenden im Manga geben, die sich um die damalige Zeit drehen. Wir erfahren vermutlich auch Imus Identität, der ebenfalls eine größere Rolle spielen wird.

Die Strohhutbande muss das vierte Road-Porneglyph finden, um den Standort des One Piece zu kennen. Zum Schluss wird sie sich wohl nach Laugh Tale begeben. Dort müssen sie den großen Schatz bergen, der Ruffy zum König der Piraten macht.

Wann könnte One Piece enden? Deshalb denken wir, dass der Manga noch mindestens 2026 laufen wird, wenn nicht sogar bis 2027 oder 2028. Wir hoffen, dass die oben erwähnten Punkte ihren entsprechenden Zeitraum im Manga bekommen und nicht zu gehetzt runtergezeichnet werden.

Ein weiteres Projekt, das Eiichiro Oda zeittechnisch nicht auf dem Schirm gehabt haben könnte, ist die Netflix-Serie. Durch den großen Erfolg der 1. Staffel folgt nun eine weitere Staffel, in der Oda wieder eingebunden sein wird. Dadurch hat er weniger Zeit, an seinem Manga zu arbeiten. Wir wissen bereits, welcher neue Charakter in der 2. Staffel zu sehen sein wird: One Piece feiert Ruffys Geburtstag, deutet die Story der 2. Staffel und die Rückkehr eines bekannten Gegners an