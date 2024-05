Im Anime zu Rick and Morty wird Morty zum Retter eines ganzen Alien-Volks

Die Serie entsteht ebenfalls unter der Regie von Takashi Sano in den Studios Telecom Animation Film und Sola Entertainment. Genau Details zum Cast gibt es ebenfalls noch nicht. Wenn ihr bis zum Start von Rick and Morty dem Anime noch eure nächste Serie sucht, schaut hier vorbei: 18 Anime kommen neu auf Netflix, einen davon sollte jeder Anime-Fan kennen

Welche Informationen gibt es sonst noch? Ähnlich wie um das Start-Datum steht es auch um weitere Informationen zur Serie. Thematisch soll sie sich das von Takashi Sano (Tower of God) erstellte Drehbuch aber nah an der Originalserie orientieren und insgesamt zehn Episoden umfassen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was zeigt der Trailer? Der neue Trailer könnt euch jetzt Informationen über eine mögliche Handlung liefern. Zu sehen ist ein Alien-Volk, das ein riesiges Raumschiff beobachtet. Nach einigen Explosionen geht dieses zu Boden, was bei dem Volk für sichtbare Freude sorgt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to