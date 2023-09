Rick & Morty kehren für Staffel 7 zurück, begeistert mit erstem Trailer: „Das macht Hoffnung auf eine gute Season“

In einem Mini-Trailer bekommt ihr neues Gameplay zum kommenden Cyberpunk 2077 DLC zu sehen. Schaut euch den Trailer hier an.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Was der Trailer aber vor allem verspricht, ist die typische und chaotische Action, die ihr von den letzten Staffeln gewohnt seid. Die Macher der Serie versprechen euch eine der besten Staffeln, die ihr bis jetzt gesehen habt und in der Rick und Morty komplett sie selbst sein werden.

Die Reaktionen dazu sind in den Kommentaren via YouTube größtenteils positiv. Viele freuen sich nicht nur darüber, dass die Stimmen gut klingen und zu den Charakteren passen, sondern ebenfalls gar nicht mal so anders klingen als die alten Stimmen.

Am 16. Oktober 2023 startet die siebte Staffel Rick & Morty, jedenfalls, wenn ihr bereit seid sie in der englischen Originalfassung zu gucken. Diese ist direkt über Warner TV Comedy oder über Vodafone Giga TV verfügbar.

