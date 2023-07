Einer der besten Netflix-Animes bekommt ein Spin-Off: Der Trailer verspricht jetzt schon reichlich Action und Spannung

Mit der Anime-Adaption zu Castlevania hat Netflix einen großen Erfolg gefeiert. Nun bekommt der Anime ein eigenes Spin-off namens Castlevania: Nocturne, das zu einer anderen Zeit spielen wird. Auch der Protagonist ist dieses Mal ein anderer.

Worum geht es in Castlevania: Nocturne? Die Handlung springt nach Frankreich in das Jahr 1792, also viele Jahre nach den ersten Staffeln von Castlevania. Zu diesem Zeitpunkt findet die Französische Revolution statt.

Dieses Mal sehen wir das Geschehen nicht aus der Sicht von Trevor Belmont, sondern seines Nachfahren Richter Belmont. Die Familie ist auf das Jagen von Vampiren spezialisiert und angesichts der drohenden Gefahr einer Vampir-Armee sucht die Zauberin Annette den Vampirjäger Richter auf, um die Vampire zu stoppen.

Den dazugehörigen Netflix-Trailer seht ihr hier. Ihr solltet ihn euch aber nur anschauen, wenn ihr mit brutalen Szenen klarkommt:

Zur Truppe gesellt sich außerdem die Magierin Maria Renard, die sowohl den französischen Adel als auch Elite-Vampire bekämpft. Annette hingegen stammt aus der Karibik und wurde zuvor von den Vampiren versklavt.

Im Laufe des Animes stoßen immer mehr Verbündete zur Truppe hinzu. Besonders interessant wird es, als der Vampir Olrox zur Gruppe stößt. Er ist nämlich für den Tod von Richters Mutter verantwortlich, muss aber zeitweise mit seinem Erzfeind zusammenarbeiten.

Netflix-Trailer zeigt sich äußerst brutal

Der dazugehörige Trailer zeigt schon jetzt, wie brutal die Serie wird. Es spritzt massenweise Blut und Köpfe fliegen reihenweise von Körpern. Also schaut euch den Trailer nur an, wenn ihr so brutale Szenen vertragt.

Außerdem wird im Trailer angedeutet, wie die Mutter von Richter getötet wird. Der Vampir, der für den Tod verantwortlich ist, verspricht Richter, auch ihn eines Tages zu töten.

TV-Serien zu Videospielen im Ranking: Von unbeliebt zu beliebt – Wo stehen Arcane, The Witcher und Last of Us?

Wann erscheint der Anime? Castlevania: Nocturne soll am 28. September 2023, exklusiv auf Netflix starten. Die Staffel wird ganze acht Folgen umfassen, die – wie für Animes typisch – rund 25 Minuten laufen werden.

Die vorherigen Staffeln von Castlevania kamen beim Publikum äußerst gut an. Auf Rotten Tomatoes konnte die Serie beispielsweise 90 von 100 % erreichen. Sollte das Spin-Off genauso erfolgreich wie die Hauptserie werden, dürfen wir uns auf eine grandiose Serie freuen.

Netflix hat übrigens noch mehr Animes im Programm, für die es sich lohnt, ein Abo abzuschließen. MeinMMO stellt euch die besten Animes vor, die auf dem Streamingdienst angeboten werden: 5 grandiose Anime-Serien, die ihr auf Netflix schauen könnt