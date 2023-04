TV-Serien zu Videospielen im Ranking: Von unbeliebt zu beliebt – Wo stehen Arcane, The Wicher und Last of Us?

In den letzten Jahren sind so einige richtig gute TV-Serien erschienen, die auf Videogames basieren. In einer Abstimmung habt ihr entschieden, welche davon die besten sind.

Während Live-Action-Filme und Serien zu Videospielen in der Vergangenheit oft miserabel waren, hat sich ihre Qualität in den letzten Jahren drastisch verbessert. Früher haben die Fans über die neuen Ankündigungen von Gaming-Filmen und Shows die Augen gerollt, nun sind viele darauf gespannt.

Der Grund darin liegt an einer ganzen Reihe qualitativ hochwertiger Produktionen, die in letzter Zeit auf den Markt gekommen sind. Wir wollten von euch wissen, welche der aktuellen TV-Serien zu Games ihr am besten findet und ihr habt uns zahlreich geantwortet.

So wurde abgestimmt: Jeder von euch konnte seine Top 3 der Serien wählen, womit insgesamt 2.478 Stimmen zusammen kamen. Hier sind die Ergebnisse:

Platz 12: Cuphead – 0,32 % (8 Stimmen)

Cuphead – 0,32 % (8 Stimmen) Platz 11: Dragon’s Dogma – 0,48 % (12 Stimmen)

Dragon’s Dogma – 0,48 % (12 Stimmen) Platz 10: Dragon Age: Absolution – 0,81 % (20 Stimmen)

Dragon Age: Absolution – 0,81 % (20 Stimmen) Platz 9: Dota: Dragon’s Blood – 1,21 % (30 Stimmen)

Dota: Dragon’s Blood – 1,21 % (30 Stimmen) Platz 8: Eine andere (Kommentar) – 1,57 % (39 Stimmen)

Eine andere (Kommentar) – 1,57 % (39 Stimmen) Platz 7: Resident Evil – 2,82 % (70 Stimmen)

Resident Evil – 2,82 % (70 Stimmen) Platz 6: HALO – 3,87 % (96 Stimmen)

Hier sind außerdem die Plätze 5 bis 1 in genauerer Ausführung.

Platz 5: Castlevania

8,19 % (203 Stimmen)

Das ist Castlevania: Die Handlung der Serie dreht sich natürlich um den berühmten Vampir, Graf Vlad Dracula Tepes. Seine geliebte Frau wurde von der Kirche fälschlicherweise als Hexe angeklagt und daraufhin auf einem Scheiterhaufen verbrannt.

Dracula schwor Rache und ließ eine Armee aus Dämonen auf die Bewohner der Walachei los, die bei der Bevölkerung Tod und Verzweiflung verbreiten. Trevor Belmont, der letzte Überlebende der Monsterjäger vom Belmont-Klan, stellt sich Dracula und seinen Dämonen entgegen. Unterstützt wird er dabei von dessen Sohn Alucard und der Magierin Sypha Belnades.

Die animierte Serie begeisterte die Zuschauer direkt von der ersten Staffel an mit großartigen Animationen, ikonischen Charakteren aus den Spielen und einer soliden Geschichte. Auf der Review-Seite rottentomatoes erhielt die Serie dafür eine Wertung von 94 % und auf MIDB 8,3 von 10 Sternen.

Bei euch landete Castlevania auf Platz 5 unserer Umfrage.

Platz 4: Cyberpunk: Edgerunners

12,61 % (362 Stimmen)

Das ist Edgerunners: Das Setting von Cyberpunk ist in einer dystopischen Zukunft im Jahr 2076 angesetzt. In Night City regieren Korruption, Kriege zwischen Gangs und eine regelrechte Sucht nach Modifikation des eigenen Körpers durch Cyberware.

Die Handlung dreht sich um den jungen David Martinez, der in der gesetzlosen Stadt ums Überleben kämpft. Nachdem er bei einem Shooting auf der Straße alles verliert, wechselt er selbst in die Schatten und wird zu einem “Edgerunner”, einem kriminellen Söldner.

Die TV-Serie zu Cyberpunk hat bei den Fans direkt bei der Ankündigung große Hoffnungen geweckt und diese wohl auch nicht enttäuscht. Bei IMDB erhielt die Serie eine Wertung von 8,3 Sternen von 10 und bei rottentomatoes glänzt sie sogar mit satten 100 % positiven Reviews.

Bei euch schaffte Cyberpunk: Edgerunners es allerdings “nur” auf Platz 4.

Platz 3: The Last of Us

19,13 % (474 Stimmen)

Das ist The Last of Us: Im Jahr 2003 befällt ein verheerende Pilzpandemie die Welt, die die infizierten Menschen in Zombie-artige Monster mutieren lässt. Die Handlung folgt dem Schwarzhändler Joel Miller, der einige Jahre nach dem Ausbruch der Seuche in dem Quarantänegebiet in Boston lebt.

Er bekommt den Auftrag, das Mädchen Ellie in das Geheimversteck der Organisation “Fireflies” zu bringen, denn es stellt sich heraus, dass sie gegen die Seuche immun ist. Die Fireflies wollen mithilfe von Ellie ein Gegenmittel entwickeln, um die Krankheit zu bekämpfen. Auf ihrer Reise müssen sich die beiden nicht nur gegen versuchte Monster wehren, sondern auch gegen andere Menschen.

Je beliebter eine Gaming-IP ist, desto höher sind die Erwartungen an eine Verfilmung oder TV-Serie, die darauf basiert. Bei einem geliebten Spiel wie “The Last of Us”, das zahllose Auszeichnungen gewonnen hat, waren die Erwartungen astronomisch.

Mit einer Wertung von 96 % auf rottentomatoes und 8,9 Sternen auf IMDB hat die Serie die Hoffnungen der Fans erfüllt. Bei euch schaffte sie es in unserem Ranking auf Platz 3.

Platz 2: The Witcher

20,94 % (519 Stimmen)

Das ist Witcher: In einer düsteren mittelalterlichen Welt zieht ein einsamer Mann auf der Suche nach Aufträgen durch die Landschaft. Sein Arbeitsgebiet ist aber sehr speziell. Geralt ist nämlich ein Hexer. Ein durch Mutationen und gnadenloses Training gehärteter Schwertkämpfer, der Monster jagt und erlegt.

Das Schicksal hat aber Pläne für ihn, denn sein Leben ist untrennbar verwoben mit der Magierin Yennefer und dem geheimnisvollen Mädchen Ciri. Einst die Prinzessin und Thronfolgerin des Königreiches Cintra, muss Ciri vor der Armee von Nilfgaard fliehen, die ihr Reich überfällt und verwüstet.

Die TV-Serie erzählt die Vorgeschichte von Witcher aus den Büchern, als Ciri noch ein Kind war. Der Wirbel um die Show war groß und der Hauptdarsteller Henry Cavill erhielt erst viel Kritik für seine Rolle als Geralt.

Am Ende wurde er aber zu einem Fan-Liebling und die Serie erhielt gute Wertungen auf rottentomatoes (81 %) und IMDB (8,1 Sterne). Bei euch schaffte die Witcher-Show es auf Platz 2 des Rankings.

Platz 1: Arcane

26,03 % % (645 Stimmen)

Das ist Arcane: Die Handlung der TV-Serie spielt in der utopischen Stadt Piltover, die auf den Slums und Zaun gebaut ist. Dort leben die Unterdrückten und die Ausgebeuteten, auf deren Rücken der Reichtum und Erfolg von Piltover gebaut wurde.

Im Verlauf der Geschichte lernen die Fans von League of Legends die Hintergrundgeschichten vieler Champions kennen, vor allem aber der beiden Schwestern Vi und Jinx. Nach vielen Schicksalsschlägen landen die beiden auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes, während Piltover und Zaun immer mehr in Chaos versinken.

Die TV-Serie war von Anfang an ein Hit und erreichte in 38 verschiedenen Ländern Platz 1 in den Netflix-Charts. Sie hatte auch eine Auswirkung auf das Spiel League of Legends, denn die beliebten Charaktere aus Arcane wurden plötzlich häufiger gespielt.

Auf Review-Seiten wie rottentomatoes und IMDB glänzt die TV-Serie mit einem Rating von 100 % und 9,0 von 10 Sternen. Euch hat Arcane ebenfalls verdammt gut gefallen und besetzt in unserem Ranking den ersten Platz.

Die bisherigen TV-Serien scheinen aber erst der Anfang zu sein. In den nächsten Jahren ist noch eine ganze Reihe von Shows geplant, die auf Videospielen basieren.

15 Filme und Serien zu Games, die ihr bald auf Netflix schauen könnt – Von A wie Assasin’s Creed bis T wie Tomb Raider