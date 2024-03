6 besten Mods für Dragon’s Dogma 2, die sich für euch lohnen

Für Dragon’s Dogma 2 stehen euch zahlreiche Mods zur Verfügung, mit denen ihr das Spiel nach euren Wünschen anpassen könnt. MeinMMO verrät euch, welche sich lohnen.

Was sind Mods? In Dragon’s Dogma 2 könnt ihr durch Mods Funktionen in das Spiel integrieren, die normalerweise nicht verfügbar sind. Die Mods verändern das Spiel und erweitern es um neue Optionen und Funktionen, die euer Spielerlebnis in Dragon’s Dogma auf vielfältige Weise bereichern können.

Wie installiere ich die Mods? Die genaue Vorgehensweise für die Installation wird auf der entsprechenden Mod-Seite detailliert erklärt. Zudem werden wir im Artikel auf ein nützliches Tool eingehen, das euch die Installation der Modifikationen erleichtert. Danach stellen wir euch unsere sechs Mod-Empfehlungen vor.

Wichtiges Tool für eure Mods

Bevor ihr euch in die faszinierende Welt der Mods stürzt, solltet ihr einen Blick auf das folgende Tool werfen, damit eure Mods reibungsfrei funktionieren und ihr sie einfach installieren sowie verwalten könnt.

Fluffy Mod Manager

Der Mod Manager übernimmt das Implementieren eurer Mods, was das Installieren der Mods deutlich vereinfacht, da ihr sie dann nicht manuell installieren müsst. Zudem habt ihr mit dem Mod Manager eine gute Übersicht über eure installierten Mods.

Der Launch-Trailer von Dragon’s Dogma 2 stimmt euch auf das Abenteuer ein:

Zum Launch bekommt Dragon’s Dogma 2 einen finalen Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

6 besten Mods, die sich lohnen

Im Folgenden präsentieren wir euch sechs Mods für Dragon’s Dogma 2, die euer Spielerlebnis verbessern können.

Item Tweaks – Kaum Kosten, kein Gewicht, mehr Gold beim Verkauf

Ihr habt keine Lust auf ständiges Inventar-Management und Gewichtsprobleme? Ihr möchtet kein armer Schlucker sein, sondern euch alles leisten können? Dann schaut euch die Mod Item Tweaks an. Die lässt euch Goldpreise auf 1 senken, das Gewicht als limitierenden Faktor ausknipsen und eure Verkaufsumsätze verzehnfachen.

Crazy’s Shop – der Laden für den perfekten Start

Wer optimal in das Abenteuer von Dragon’s Dogma 2 starten möchte, sollte sich diese Modifikation besorgen. Dank ihr findet ihr in der ersten Stadt Vernworth einen Laden, der euch ohne Limitierung mit den besten Verbrauchsgegenständen sowie Riftkristallen versorgt. Sogar die goldenen Käfer gibt es dort, mit denen ihr eure Traglast erhöht.

DD2 Save Manager

Wir hatten euch zwar bereits verraten, wie ihr durch einen Workaround die Limitierung auf einen Speicherplatz pro Account aufheben könnt. Das ist aber natürlich ziemlich umständlich. Komfortabler ist der DD2 Save Manager, mit dem ihr eine unbegrenzte Zahl an Save Games verwalten könnt.

Better Beetles

Standardmäßig erhöhen die goldenen Leuchtkäfer eure Traglast nur um jeweils 0,15 Kg. Mit dieser Mod könnt ihr den Wert auf 1,05 Kg, 12,15 Kg oder sogar auf 105 Kg steigern. Gewichtsprobleme gehören so der Vergangenheit an!

NPC’s Hairstyles für Erweckte und Vasallen

Einige der NPC-Bewohner von Dragon’s Dogma 2 besitzen wundervolle Frisuren, die euch in der Charaktererstellung jedoch nicht zur Verfügung stehen. Die Mod NPC’s Hairstyles ersetzt einige der Standardmodelle aus dem Baukasten mit Frisuren von Ulrika, Wilhelmina und Disa.

Frühe Kunst der Metamorphose

Zu den kostenpflichtigen DLCs von Dragon’s Dogma 2 gehört die Kunst der Metamorphose, mit der ihr das Aussehen eures Helden nachträglich anpassen könnt. Die Mod Early N’ Cheap Art of Metamorphosis versorgt euch sehr früh im Spiel mit kaufbaren Versionen von Kunst der Metamorphose – nämlich in der Siedlung Melve sowie in der Stadt Vernworth.

Das waren meine Empfehlungen für sechs nützliche Mods für Dragon’s Dogma 2. Mit Sicherheit gibt es noch andere empfehlenswerte Mods, das hier ist nur eine subjektive Liste von Modifikationen, die mir gut gefallen. Die Wahl der Mods hängt von Vorlieben ab, die sich durchaus unterscheiden können.

Welche Mods verwendet ihr gerne in Dragon’s Dogma 2? Oder seid ihr eher skeptisch gegenüber Mods? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.